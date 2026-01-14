Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

В енецуела гледа към „нова политическа ера“ след отстраняването на лидера Николас Мадуро на 3 януари при американски военен удар.

Това заяви временният президент на Венецуела Делси Родригес, предаде АФП.

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

„Посланието е Венецуела, която се отваря към нова политическа ера – такава, която позволява разбирателство въпреки различията и отвъд идеологическото политическо многообразие“, заяви тя пред журналисти в президентския дворец „Мирафлорес“.

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Родригес, с която президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил готовност да работи, при условие, че тя се придържа към линията на Вашингтон.

Родригес също така обяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници от декември насам в рамките на процес, който по думите ѝ е бил иницииран от Мадуро.