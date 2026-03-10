България

Слънчеви дни след студена нощ: Какви ще са температурите във вторник

10 март 2026, 06:30
Отново протест с искане за оставката на Борислав Сарафов
НС с извънредно заседание заради кризата с горивата
Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици
Служители на градския транспорт блокираха Аспаруховия мост

"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират
Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток
Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск
Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места по поречията и в низините ще започне да се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между -3° и 2°, в София – около -1°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

Във вторник над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в западните райони с разкъсана висока облачност. В часовете преди обяд на места в поречията, низините и по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла, която в отделни райони ще се задържи по-дълго. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Максимални температури – между 12° и 17°, по Черноморието – 8°-10°. В София – около 13°.

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 48 мин. и залязва в 18 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 06 мин. и залязва в 9 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и по Черноморието ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между -2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието.

Източник: НИМХ    
Слънчеви дни след студена нощ: Какви ще са температурите във вторник

