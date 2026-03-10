„Сляпо петно“ в науката: Океаните са с 30 см по-високи, отколкото сочеха изчисленията

Н ово проучване сочи, че покачването на нивото на моретата, причинено от изменението на климата, може да застраши десетки милиони хора повече, отколкото учените и правителствените плановици първоначално са предполагали, поради погрешни предположения на изследователите за това колко високи са крайбрежните води.

Изследователите са прегледали стотици научни изследвания и оценки на опасностите, установявайки, че около 90% са подценили изходните височини на крайбрежните води средно с 30 сантиметра, според проучване, публикувано в сряда в списание Nature.

Това е много по-често срещан проблем в страните от Глобалния юг, Тихия океан и Югоизточна Азия, а по-рядко в Европа и по атлантическото крайбрежие.

Причината е несъответствие между начина, по който се измерват височините на морето и сушата, каза съавторът на изследването Филип Миндерхауд, професор по хидрогеология в университета и изследователския център Вагенинген в Холандия.

И той отдаде това на „методологично сляпо петно“ между различните начини, по които тези две неща се измерват.

Всеки начин измерва правилно своите площи, каза той. Но там, където морето среща сушата, много фактори често не се отчитат, когато се използват сателити и наземни модели.

Проучванията, които изчисляват въздействието на покачването на морското равнище, обикновено „не разглеждат действително измереното морско равнище, така че са използвали тази цифра от нула метра“ като отправна точка, каза водещият автор Катарина Зеегер от Университета в Падуа в Италия. На някои места в Индо-Тихоокеанския регион тя е близо до 1 метър, каза Миндерхауд.

Един прост начин да се разбере това е, че много изследвания приемат морските нива без вълни или течения, когато реалността на ръба на водата е океани, постоянно развълнувани от вятър, приливи и отливи, течения, променящи се температури и неща като Ел Ниньо, казаха Миндерхауд и Сийгър.

Адаптирането към по-точна базова линия на крайбрежната височина означава, че ако моретата се повишат с малко повече от 1 метър – както някои проучвания предполагат, че ще се случи до края на века – водите биха могли да наводнят до 37% повече земя и да застрашат между 77 и 132 милиона души повече, се казва в проучването.

Това би предизвикало проблеми при планирането и плащането на последиците от затоплящия се свят.

Хора в риск

„Тук има много хора, за които рискът от екстремни наводнения е много по-висок, отколкото хората са предполагали“, каза Андерс Леверман, климатолог в Потсдамския институт за изследване на климатичните въздействия в Германия, който не е участвал в проучването.

А Югоизточна Азия, където проучването открива най-голямото несъответствие, има най-много хора, които вече са застрашени от покачването на морското равнище, каза той.

Миндерхауд посочи островните държави в този регион като област, където реалността на несъответствието е осезаема.

За 17-годишната климатична активистка Вепайамеле Триеф прогнозите не са абстрактни. В нейния островен дом в южнотихоокеанския архипелаг Вануату, бреговата линия видимо се е отдръпнала през краткия ѝ живот, като плажовете са ерозирали, крайбрежните дървета са изкоренени, а някои домове сега са едва на около 1 метър от морето при прилив.

На остров Амбе, откъдето идва и баба ѝ, крайбрежен път от летището до селото ѝ е пренасочен навътре в сушата заради настъпващата вода. Гробове са наводнени и цели начини на живот са застрашени.

„Тези проучвания не са просто думи на хартия. Не са просто числа. Те са действителният поминък на хората“, каза Триф. „Поставете се на мястото на нашите крайбрежни общности – животът им ще бъде напълно преобърнат заради покачването на морското равнище и изменението на климата.“

Обръщайки внимание на началната точка

Това ново проучване е до голяма степен за това каква е истината на място.

Изчисленията, които може да са правилни за моретата като цяло или за сушата, не са съвсем точни в тази ключова пресечна точка на водата и сушата, казаха Сийгър и Миндерхауд. Това е особено вярно в Тихия океан.

„За да разберете колко по-високо е дадено парче земя от водата, трябва да знаете надморската височина на сушата и надморската височина на водата. И това, което тази статия твърди, че по-голямата част от проучванията са правили, е просто да се предположи, че нулата във вашия набор от данни за надморската височина на сушата е нивото на водата. Всъщност не е така“, каза експертът по покачване на морското равнище Бен Щраус, главен изпълнителен директор на Climate Central. Неговото проучване от 2019 г. е едно от малкото, за които новата статия твърди, че са правилни.

„Хората грешат само от базовата линия, от която започвате“, каза Щраус, който не е участвал в изследването.

Може би не е чак толкова лошо, казват някои учени

Други външни учени заявиха, че Миндерхауд и Сийгър може би прекалено много акцентират върху проблема.

„Мисля, че малко преувеличават последиците за проучванията на въздействието – проблемът всъщност е добре разбран, макар и разгледан по начин, който вероятно би могъл да бъде подобрен“, каза Гонери льо Козане, учен от Френската геоложка служба.

Повечето местни проектанти познават крайбрежните си проблеми и планират съответно, каза експертът по морското равнище от университета Рутгерс Робърт Коп.

Това е вярно във Виетнам, в района с голямо въздействие, каза Миндерхуд. Те имат точно чувство за надморска височина, каза той.

Констатациите идват, след като нов доклад на ЮНЕСКО предупреждава за големи пропуски в разбирането за това колко въглерод абсорбира океанът. В доклада се казва, че моделите се различават с 10% до 20% в оценката на размера на този въглероден поглътител, което повдига въпроси относно точността на глобалните климатични прогнози, които се основават на тях.

Взети заедно, проучванията показват, че правителствата може да планират крайбрежни и климатични рискове с непълна картина за това как се променя океанът.

„Когато океанът се приближава, той отнема повече от просто земята, на която се радвахме“, каза Томпсън Натуови, защитник на климата от „Спасете децата на Вануату“.

„Повишаването на морското равнище не променя само бреговата ни линия, а и живота ни. Не говорим за бъдещето – говорим за настоящето“.