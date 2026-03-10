Любопитно

Не правете тази грешка: Това е най-лошият момент да добавите сол към бульона

Ако се чудите кое е най-доброто време за осоляване на бульона, четете в следващите редове

10 март 2026, 06:45
Не правете тази грешка: Това е най-лошият момент да добавите сол към бульона
Източник: iStock

Т рябва ли да се осолява бульонът веднага след като се сложи месото в тенджерата, или е по-добре да се направи в края на готвенето?

Най-доброто време за осоляване на бульона

Ако осолите бульона в самото начало на готвенето, солта ще ускори коагулацията на протеините в месото. Това ще помогне за „запечатването“ на соковете вътре. Този вариант е подходящ, ако искате да получите по-сочно и с по-богат вкус месо, но самият бульон ще бъде по-малко концентриран.

Вместо това, за бистър, ароматен и хармоничен бульон, най-добре е да добавите сол 15–20 минути преди края на готвенето. Това ви позволява да извлечете максималния вкус от месото и зеленчуците, като същевременно контролирате по-добре солеността.

Защо солта е важна не само за вкуса

Солта в бульона влияе не само на вкуса. Тя определя:

  • прозрачност на бульона,
  • скоростта на отделяне на сок от месото,
  • интензивността на зеленчуковия аромат.

Прекомерната консумация на сол е вредна за здравето, но в умерени количества е необходима за нормалното функциониране на организма. Правилната дозировка и време на добавяне са ключът към перфектното ястие.

10 мита за консумацията на сол, които ще ви изненадат
10 снимки
сол
сол
сол
сол

Как да си направим наистина вкусен бульон

Процесът започва с избора на съставките. Най-добре е да вземете месо с кост, например пуешко крилце, пилешко бутче или парче говеждо месо. То се поставя в студена вода и едва след това се загрява бавно. Постепенното варене ви позволява да извлечете максималния вкус.

Пяната, която се появява на повърхността, трябва да се отстранява редовно - това ще помогне за поддържане на прозрачността.

Зеленчуците - моркови, магданоз, целина, праз - се добавят 30–40 минути след като месото е започнало да се готви. По този начин те няма да преварят и да направят бульона мътен.

Подправки - бахар, черен пипер на зърна, дафинов лист трябва да се добавят заедно със зеленчуците, така че ароматът да има време да се разгърне, но да не заглушава вкуса на ястието.

Източник: rbc.ua    
Бульон Осоляване Време за осоляване Приготвяне на бульон Готварски съвети Вкус на бульон Прозрачност на бульона Месо за бульон Зеленчуци в бульон Подправки за бульон
Последвайте ни

По темата

Слънчеви дни след студена нощ: Какви ще са температурите във вторник

Слънчеви дни след студена нощ: Какви ще са температурите във вторник

Голям празник е! Имен ден имат всички с тези нежни имена

Голям празник е! Имен ден имат всички с тези нежни имена

НС с извънредно заседание заради кризата с горивата

НС с извънредно заседание заради кризата с горивата

Тръмп заплаши да удари Иран

Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

pariteni.bg
Колко породи кучета има в света?

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер

Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер

Свят Преди 24 минути

Силно земетресение край бреговете на Италия

Силно земетресение край бреговете на Италия

Свят Преди 27 минути

Трусът е бил на дълбочина 377 километра, и на 43 км югозападно от Неапол

<p>Учени разчетоха &bdquo;невидима&ldquo; карта на небето, изгубена от векове</p>

Учени разчетоха най-древната звездна карта, скрита под манастирски текст

Любопитно Преди 56 минути

С помощта на рентгенови лъчи и ускорител на частици изследователи реконструират най-старата известна карта на звездното небе, скрита под средновековен ръкопис повече от две хилядолетия

Масирани удари в Техеран, десетки загинали

Масирани удари в Техеран, десетки загинали

Свят Преди 8 часа

През целия ден в иранската столица са чували експлозии

ЦИК: Заявления за гласуване по друг адрес се подават до 4 април

ЦИК: Заявления за гласуване по друг адрес се подават до 4 април

България Преди 8 часа

Заявления се подават и по електронен път през сайта на ГД ГРАО

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили

Тръмп говори за Иран с Путин

Тръмп говори за Иран с Путин

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Мисля, че те направиха голяма грешка

Компания за изкуствен интелект съди Пентагона и администрацията на Тръмп

Компания за изкуствен интелект съди Пентагона и администрацията на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Пентагонът издаде обозначение за „риск за веригата на доставки“

Хванаха двама с "оръжия за масово унищожение" в Ню Йорк

Хванаха двама с "оръжия за масово унищожение" в Ню Йорк

Свят Преди 11 часа

Двамата са обвинени в предоставяне на материална подкрепа на терористична организация

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Свят Преди 11 часа

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация опредли ситуацията като "абослютно невиждана"

РС Македония готви отговор за България

РС Македония готви отговор за България

Свят Преди 11 часа

Муцунски: Изненадан съм как България се отнася към наши граждани

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

Свят Преди 12 часа

Френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че държавите от Г-7 „все още не са стигнали дотам“

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Свят Преди 13 часа

Русия е готова за европейски купувачи, които искат да осигурят „дългосрочна работа без политика“

Три дрона са засечени над летището в София снощи

Три дрона са засечени над летището в София снощи

България Преди 13 часа

Не се е наложило пренасочване на полети

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Свят Преди 14 часа

Полицията публикува кадри на надупчената порта на имота; в колата на нападателката е открита полуавтоматична карабина AR-15 и седем гилзи

Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Свят Преди 14 часа

Според главния хирург операцията е преминала много добре

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 март, вторник

Edna.bg

Четири мача дават старт на осминафиналите в Шампионска лига

Gong.bg

Ивет Лалова с емоционално обръщение към Малена Замфирова

Gong.bg

Шофьор помете паркирани коли в София. Видео показва, че жена е избягала от местопроизшествието

Nova.bg

Британските кралски особи, арестувани през вековете (СНИМКИ)

Nova.bg