Не правете тази грешка: Това е най-лошият момент да добавите сол към бульона

Т рябва ли да се осолява бульонът веднага след като се сложи месото в тенджерата, или е по-добре да се направи в края на готвенето?

Най-доброто време за осоляване на бульона

Ако осолите бульона в самото начало на готвенето, солта ще ускори коагулацията на протеините в месото. Това ще помогне за „запечатването“ на соковете вътре. Този вариант е подходящ, ако искате да получите по-сочно и с по-богат вкус месо, но самият бульон ще бъде по-малко концентриран.

Вместо това, за бистър, ароматен и хармоничен бульон, най-добре е да добавите сол 15–20 минути преди края на готвенето. Това ви позволява да извлечете максималния вкус от месото и зеленчуците, като същевременно контролирате по-добре солеността.

Защо солта е важна не само за вкуса

Солта в бульона влияе не само на вкуса. Тя определя:

прозрачност на бульона,

скоростта на отделяне на сок от месото,

интензивността на зеленчуковия аромат.

Прекомерната консумация на сол е вредна за здравето, но в умерени количества е необходима за нормалното функциониране на организма. Правилната дозировка и време на добавяне са ключът към перфектното ястие.

Как да си направим наистина вкусен бульон

Процесът започва с избора на съставките. Най-добре е да вземете месо с кост, например пуешко крилце, пилешко бутче или парче говеждо месо. То се поставя в студена вода и едва след това се загрява бавно. Постепенното варене ви позволява да извлечете максималния вкус.

Пяната, която се появява на повърхността, трябва да се отстранява редовно - това ще помогне за поддържане на прозрачността.

Зеленчуците - моркови, магданоз, целина, праз - се добавят 30–40 минути след като месото е започнало да се готви. По този начин те няма да преварят и да направят бульона мътен.

Подправки - бахар, черен пипер на зърна, дафинов лист трябва да се добавят заедно със зеленчуците, така че ароматът да има време да се разгърне, но да не заглушава вкуса на ястието.