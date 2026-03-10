Учени разчетоха най-древната звездна карта, скрита под манастирски текст

И зследователи полагат огромни усилия, за да възстановят най-старата известна карта на нощното небе – смятана досега за завинаги изгубена. Процесът включва рентгеново заснемане на пергамент, който съдържа звездния каталог, скрит под по-късно изписан текст.

Смята се, че космическата карта е дело на прочутия античен астроном Хипарх, живял приблизително от 190 до 120 г. пр.н.е. – векове преди изобретяването на телескопа. Той е признат за първия астроном в западния свят, опитал се да състави подобен каталог, и първия, който определя движенията на Слънцето и Луната.

До този момент единствената оцеляла следа от труда на Хипарх беше негов коментар върху две произведения, описващи звездните съзвездия – трудове, към които самият той е имал редица забележки.

Сега обаче е възможно да получим достъп до много по-пълен и информативен труд на Хипарх. Историята започва през 2022 г., когато детайлен анализ на манастирски ръкопис от VI век разкрива, че той може да съдържа древна звездна карта, начертана от античния учен.

Предвид високата цена на пергамента през Средновековието, той често е бил изстъргван от мастилото и използван повторно. Изглежда точно това се е случило и в този случай.

Въпреки че скритият астрономически текст е бил забелязан върху фолиото и преди, през 2022 г. изследователите успяват да свържат описаните в него препратки към прецесията на Земята (колебанието на земната ос) с периода, в който е работил Хипарх.

Това ни отвежда до най-новата глава от тази необикновена история на реставрация. Ръкописът, известен като Codex Climaci Rescriptus, в момента се сканира с рентгенови лъчи в Националната ускорителна лаборатория SLAC (научен комплекс в САЩ), за да се види колко точно информация се крие в него.

„Целта е да възстановим възможно най-много от тези координати. Това ще ни помогне да отговорим на някои от най-големите въпроси за раждането на науката“, споделя пред KQED историкът Виктор Гиземберг от френския национален център за научни изследвания CNRS.

Машината, използвана за работата, е ускорител на частици, известен като синхротрон. Той създава рентгенови лъчи чрез ускоряване на електрони до скорост, близка до тази на светлината. Тези лъчи могат да разграничат различните химикали в даден материал, без да разрушават крехката му структура.

Докато монасите, които са пренаписали звездния каталог, са използвали мастило, богато на желязо, скритият текст – на гръцки, а не на сирийски, на какъвто са писали монасите – има калциев отпечатък. Това дава възможност на изследователите да разкрият невидимия текст.

Вече има и сериозен напредък: възстановени са описанията на няколко звезди, заедно с препратка към съзвездието „Водолей“. Надеждата е, че с по-нататъшното сканиране експертите ще разкрият всеки детайл, съхранен в ръкописа.

Смята се, че първоначално е бил открит в манастира „Света Екатерина“ в Египет – най-старият постоянно населен християнски манастир в света. За целите на анализа Codex Climaci Rescriptus е бил внимателно транспортиран от Музея на Библията във Вашингтон.

Само по себе си това е мащабна операция: страниците на ръкописа са поставени в специално изработени рамки и в кутии с контролирана влажност, като са пренасяни на ръка. Светлината в залата за сканиране също се контролира стриктно, за да се предотврати допълнително избледняване на мастилото.

В момента в лабораторията SLAC се сканират само 11 страници. Целият ръкопис се състои от около 200 страници, които са разпръснати по целия свят, така че може да е необходима допълнителна координация, за да се възстанови тази карта в нейната цялост.

Дори предвид предизвикателствата, които предстоят, шансът да се реконструира най-първата карта на нощното небе е невероятен – особено след като смятахме, че никой никога повече няма да я види.

„В момента вълнението ми е в своя пик“, казва Гиземберг. „Благодарение на това ново сканиране, ред след ред от астрономическия ръкопис на древногръцки започва да се появява пред очите ни.“