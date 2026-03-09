Свят

Доналд Тръмп за скока в цените на петрола: Много малка цена, която трябва да платим

Цените на петрола са в подем, откакто САЩ и Израел започнаха своите координирани удари срещу Иран на 28 февруари

9 март 2026, 12:20
Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години
П резидентът Доналд Тръмп омаловажи скорошното рязко покачване на цените на петрола, описвайки го като „много малка цена, която трябва да платим“ в името на американската и глобалната сигурност.

(Във видеото: Цената на петрола премина границата от 100 долара за барел)

Цените на петрола са в подем, откакто САЩ и Израел започнаха своите координирани удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със собствени удари в региона на Персийския залив и направи опити да ограничи транзита на кораби през Ормузкия пролив.

Петролният шок се завръща

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ – международният еталон – скочи над 100 долара за барел за първи път от 2022 г. насам, а към понеделник сутринта наближава границата от 110 долара.

Тръмп заяви, че тези ефекти ще бъдат краткотрайни и са оправдани от необходимостта Техеран да бъде спрян от разработването на ядрени оръжия.

„Краткосрочните цени на петрола, които ще паднат бързо, когато унищожаването на иранската ядрена заплаха приключи, са много малка цена, която САЩ и светът трябва да платят за безопасността и мира“, написа той в социалната мрежа Truth Social в неделя.

„САМО ГЛУПАЦИ БИХА МИСЛИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН!“, пише Тръмп. 

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина, защото производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната в Иран, съобщи Асошиейтед прес.

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Цената на барела „Брент“ достигна 101,19 долара малко след възобновяването на търговията на Чикагската стокова борса – с 9,2 процента по-висока от средната цена от 92,69 процента при затварянето на борсата в петък.

Сортът „Уест Тексас Интермидиът“ (West Texas Intermediate) се продаваше за 107,06 долара за барел или с 16,2 процента по-скъпо от петък.

През миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36 процента, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 процента.

Около 15 милиона барела суров петрол, около 20 процента от световното производство, обикновено се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, показват данни на независимата изследователска компания „Райстад Енерджи“ (Rystad Energy). Заплахата от ирански атаки с ракети и дронове обаче почти напълно е спряла движението на танкери по този морски път.

Как Тръмп „разигра” цените на петрола

Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства ограничиха производството си заради запълването на петролните си резервоари в резултат на намалената възможност да изнасят суров петрол.

Иран, Израел и САЩ също така от началото на войната атакуваха петролни и газови инсталации, което допълнително задълбочи опасенията за доставките.

През уикенда израелската армия нанесе удари срещу ирански петролни складове и петролен терминал за претоварване. Иран изнася около 1,6 млн. барела петрол дневно, основно за Китай, който може да бъде принуден да потърси алтернативни доставки, ако иранският експорт бъде спрян. Това е допълнителен фактор, който може да тласне петролните цени нагоре.

Ескалация: Тръмп заплаши Иран, петролът скочи

За последен път американският суров петрол се търгуваше над 100 долара за барел на 30 юни 2022 г., когато цената му достигна до 105,76 долара. За сорта „Брент“ това се случи последно на 29 юли 2022 г., когато цената му беше 104 долара, припомня АП.

В САЩ цената на галон обикновен бензин достигна 3,45 долара в неделя или с 47 цента повече отколкото седмица по-рано. Дизеловото гориво се продава за 4,60 долара галона.

Източник: БТА, Петър Къдрев/Newsweek    
Цени на петрола Доналд Тръмп Иран Конфликт в Близкия изток Ормузки проток Суров петрол Брент Глобална сигурност Ядрени оръжия Енергиен пазар Цени на горивата
