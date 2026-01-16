Кристалина Георгиева: МВФ е готов да подкрепи Венецуела

М еждународният валутен фонд е готов да подкрепи Венецуела, но е необходимо основните акционери първо да признаят ръководството на страната и после тя да отправи искане за помощ. Това заяви изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева пред "Ройтерс".

В интервю по време на посещението си в Украйна, Георгиева каза, че въпреки почти пълната липса на комуникация с режима на сваления президент Николас Мадуро от 2019 г., МВФ следи внимателно икономиката на Венецуела, за да оцени нейното развитие.

„Така че имаме добро разбиране и сме готови“, заяви тя. „Ако има възможност да подкрепим народа на Венецуела, можете да бъдете сигурни, че Фондът ще бъде там“, добави Георгиева.

Тя каза още, че е обезпокоена от факта, че 8 милиона венецуелци са напуснали страната през последните години, което драстично е свило икономиката.

„Инфлацията се ускорява. Притесняваме се от повторно появяване на хиперинфлация във Венецуела“, посочи Георгиева.

Изпълнителният директор на МВФ също така подчерта значимостта на запазването на независимостта на централните банки и изрази подкрепа за президента на Управлението за федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който е обект на разследване от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Георгиева заяви, че има достатъчно доказателства, че независимостта на централните банки работи в интерес на бизнеса и домакинствата и вземането на решения, основани на доказателства и данни, е добро за икономиката. Тя добави, че е работила заедно с Пауъл и уважава неговия професионализъм.