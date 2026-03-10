Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

А мериканският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Иран „много по-силно“, ако властите в Техеран решат да блокират доставките на петрол в региона, предаде Франс прес.

„Няма да позволя на терористичния режим да държи света като заложник и да се опитва да спре доставките на петрол. Ако Иран направи нещо подобно, той ще бъде ударен много, много по-силно“, заяви американският президент на пресконференция във Флорида.

„Ако искат да играят тази игра - по-добре да не го правят“, добави той.

По-рано Тръмп описа войната с Иран като „кратко пътешествие“ и „малка екскурзия“ в изказване пред законодатели от Републиканската партия.

Той направи и поредица противоречиви изявления за целите на израелско-американската офанзива, като заяви, че САЩ няма да „спрат, докато врагът не бъде напълно и категорично победен“, отбеляза АФП.

Тръмп добави, че американските сили са започнали удари по ирански обекти за производство на дронове, както и че изпреварват графика за унищожаването на ирански цели.

Операцията в Иран е „много напреднала в сравнение с първоначалния ни график“, подчерта той.

„Близо сме до приключване на екскурзията“, каза още американският президент и добави, че САЩ могат да обявят военната си кампания за успешна, макар операцията да продължи.

Войната ще приключи, когато Иран повече няма капацитет да разработва оръжия, насочени срещу САЩ, Израел или нашите съюзници за много дълго време, подчерта Тръмп.