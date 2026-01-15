САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

Израел и Иран водели тайни преговори чрез Русия, дни преди протестите да започнат?

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Как се използва Starlink в Иран?

С АЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела, съобщиха днес двама представители на американските власти, цитирани от "Ройтерс".

Тръмп: „Задържахме най-големия танкер“ – петролът поскъпва

Това стана малко преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Това е шестият подобен танкер, задържан през последните седмици - всички те са превозвали, сега или в миналото, венецуелски петрол.

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Конфискацията е извършена в Карибския регион.