САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

С АЩ задържаха още един танкер, свързан с Венецуела, съобщиха днес двама представители на американските власти, цитирани от "Ройтерс".
Тръмп: „Задържахме най-големия танкер“ – петролът поскъпва
Това стана малко преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.
Това е шестият подобен танкер, задържан през последните седмици - всички те са превозвали, сега или в миналото, венецуелски петрол.
САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела
Конфискацията е извършена в Карибския регион.