Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

У правляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в понеделник за инфлационни рискове, произтичащи от конфликта в Близкия изток, цитирана от Ройтерс.

Тя заяви, че 10% увеличение на цените на петрола, ако се задържи през по-голямата част от годината, би довело до ръст от 40 базисни пункта на глобалната инфлация.

„Виждаме как устойчивостта отново е подложена на изпитание от новия конфликт в Близкия изток“, каза Георгиева по време на симпозиум, организиран от министерството на финансите на Япония.

„Моят съвет към политиците в тази нова глобална среда е: мислете за немислимото и се подгответе за него“, заяви тя.