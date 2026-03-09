Свят

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева изчисли, че траен скок на петрола с 10% ще вдигне световната инфлация с 40 базисни пункта

9 март 2026, 10:55
У правляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в понеделник за инфлационни рискове, произтичащи от конфликта в Близкия изток, цитирана от Ройтерс.

Тя заяви, че 10% увеличение на цените на петрола, ако се задържи през по-голямата част от годината, би довело до ръст от 40 базисни пункта на глобалната инфлация.

Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите

„Виждаме как устойчивостта отново е подложена на изпитание от новия конфликт в Близкия изток“, каза Георгиева по време на симпозиум, организиран от министерството на финансите на Япония.

Конфликтът в Близкия изток доведе до ново покачване на цените на петрола

„Моят съвет към политиците в тази нова глобална среда е: мислете за немислимото и се подгответе за него“, заяви тя.

