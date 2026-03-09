Хванаха двама с "оръжия за масово унищожение" в Ню Йорк

Д вама мъже са обвинени в предоставяне на материална подкрепа на терористична организация и използване на оръжие за масово унищожение, след като две самоделни бомби бяха хвърлени по време на протести близо до дома на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани в събота, предава Си Ен Ен.

Емир Балат, 18-годишен, и Ибрахим Каюми, 19-годишен, също така са обвинени в транспортиране на взривни материали; незаконно притежание на разрушителни устройства; и междущатско транспортиране и получаване на взривни вещества, според наказателна жалба, подадена във федералния съд.

Записи от полицейски камери показват, че докато Каюми е бил качван в автомобила на полицията след ареста му, човек от тълпата е попитал защо е направил това и задържаният е отговорил: "Ислямска държава".

Балат е казал на властите, че се е врекъл във вярност на екстремистката групировка и че е искал да убие много хора.

Двете хвърлени бомби не се взривиха, така че след опита за атентат няма пострадали.