НС с извънредно заседание заради кризата с горивата

П арламентът ще изслуша на извънредно заседание днес от 13:00 ч. служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива. Заседанието е свикано от председателя на Народното събрание Рая Назарян, се съобщава на интернет страницата на парламента.

Парламентът с извънредно заседание, ще изслушва ключови експерти за горивата

Искането е на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ и е внесено в петък миналата седмица. В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток. Цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от „ДПС-Ново начало“. От политическата сила казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти.

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен, допълни Гюров.