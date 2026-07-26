Свят

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Германската полиция идентифицира заподозрян, за когото се смята, че е действал по ислямистки подбуди

Обновена преди 36 минути / 26 юли 2026, 07:28
Полицаи претърсват парка Тиргартен в Берлин, 26 юли 2026 г.
Полицаи претърсват парка Тиргартен в Берлин, 26 юли 2026 г.   
Източник: БТА
  • Берлинският гейпарад беше прекратен, след като автомобил се вряза в хора в района на парк Тиргартен. По последни данни един човек е загинал, а около 16 са ранени.
  • Германската полиция е идентифицирала заподозрян, който е известен на властите и според първоначалната оценка е действал по ислямистки подбуди. Разследването продължава, като вече са извършени и претърсвания.
  • Кметът на Берлин Кай Вегнер и канцлерът Фридрих Мерц осъдиха нападението, определяйки го като атака срещу свободата и призовавайки за пълно изясняване на обстоятелствата около случая.

Започналият вчера гейпарад в Берлин бе прекратен, след като автомобил се вряза в група хора в района Тиргартен, предаде Ройтерс.

Берлинската полиция заяви, че провежда голяма операция в Тиргартен.

Организаторите на гейпарада заявиха в социалната мрежа "Екс", че прекратяват събитието.

Полицията съобщи, че има няколко пострадали след инцидента в Берлин.

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Няколко души бяха ранени, вероятно блъснати от автомобил, в парка Тиргартен в Берлин, където в събота вечерта протичаше берлинският гейпарад, каза полицията на германската столица, цитирана от Франс прес.

"Предполагаме, че превозно средство е проникнало в парка Тиргартен, блъснало е няколко души и ги е ранило. За ранените понастоящем се полагат грижи от спасителните служби. Активно издирваме хора, за които се подозира, че може да са замесени", заяви полицията в комуникационното приложение "Уотсап".

Полицията призова участниците в парада да не минават през парка, а да се движат само по улиците.

"Връщайте се у дома, моля", призоваха организаторите в социалната платформа "Инстаграм".

По-късно полицията съобщи за един загинал вследствие на инцидента и за около 16 ранени.

Германската полиция заяви, че е идентифицирала заподозрян за атаката.

Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди.

Говорителят на полицията Флориан Нат заяви, че не могат да бъдат оповестени още детайли, защото разследването продължава.

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Освен това полицията е осъществила няколко операции, свързани с разследването, включително претърсване на апартамент.

По-рано бе съобщено, че започналият вчера гейпарад е прекратен, след като автомобил се е врязал в група хора в района Тиргартен. Съобщено бе за един загинал и за около 15 ранени.

Кметът на Берлин Кай Вегнер окачестви инцидента на гейпарада в германската столица като "атака срещу нашето свободно и отворено към света общество".

"След един мирен и цветен Прайд събралите се за толерантен и мирен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата - и нашата свобода днес бе атакувана по най-ужасния начин", заяви кметът на Берлин Кай Вегнер в социалната платформа "Екс".

 

 

Във връзка с инцидента отношение взе и германският канцлер Фридрих Мерц.

Той призова да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента на гейпарада.

Канцлерът Мерц окачестви случилото се като ужасно.

Мерц и министърът на вътрешните работи "се ангажират с особена решителност да изяснят в максимална степен обстоятелствата около това ужасно деяние и да гарантират, че ще има санкции", каза говорител на властите.

Източник: По дописки на БТА    
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