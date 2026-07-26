Жегата се връща, но в понеделник идват гръмотевици

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Неделя ще бъде слънчева и топла, с максимални температури между 28° и 33° (около 30° в София), без обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.

По морето и в планините също ще преобладава слънчево време – по Черноморието температурите ще са 26°-28°, морската вода 23°–24°, а вълнението - 1-2 бала.

В понеделник се очаква атмосферно смущение с временна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици на места, главно в планинските райони, след което времето отново ще се стабилизира.

В неделя ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

В София максималните температури ще са около 30°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.07.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще се понижи до средното.

В понеделник над страната ще премине атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, след обяд в планините и купесто-дъждовна.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 26 юли 2026 г. Източник: НИМХ

На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад; ще се запази и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, по-късно в Източна България ще от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

плодове, зеленчуци и салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.