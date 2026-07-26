Дипломатическо напрежение: Бразилия отказа визи на хора от екипа на Вашингтон

Бразилия отказа визи на двама високопоставени американски служители, които според бразилските власти са искали да поставят под съмнение изборната система на страната преди президентските избори през октомври.

Сред отказаните визи са тези на Райли М. Барнс и Самюъл Самсън от администрацията на САЩ, като Бразилия заяви, че решението е заради опит за политическо влияние и подкопаване на изборния процес.

Случаят задълбочава напрежението между Вашингтон и латиноамерикански държави на фона на твърденията за опити на администрацията на Тръмп да влияе върху политически процеси в региона.

Trump planeja enviar representantes ao Brasil para lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, segundo The Washington Post. pic.twitter.com/irWdZ9purj — UpdateCultura (@updatecultura) July 25, 2026

Бразилия е отказала визи на двама служители на американското правителство, които са планирали да посетят страната, за да поставят под съмнение честността на избирателната ѝ система, предаде Ройтерс, като се позова на представители на бразилското правителство.

Според информацията на Ройтерс двамата американски служители са искали да се опитат да въздействат върху насрочените за октомври президентски избори в Бразилия, на които един срещу друг ще се изправят настоящият държавен глава от левицата Луиз Инасио Лула да Силва и известният съюзник на Доналд Тръмп сенатор Флавио Болсонаро.

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Бразилските власти в петък са отхвърлили заявленията за визи на членовете на американска делегация, която е включвала заместник-държавният секретар Райли М. Барнс, ръководител оглавява Бюрото за по въпросите на демокрацията, правата на човека и труда към Държавния департамент. Другият висш служител на администрацията на Тръмп, на когото е била отказана виза, е помощникът на Бърнс - Самюел Самсън.

Отказът за визи се основава на „доказателства… за поредния опит за политическо използване на ситуацията и подкопаване на изборната система“, заяви за Ройтерс представител на бразилското правителство.

Държавният департамент засега не е отговорил на молбата на Ройтерс за коментар.

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Предполагаемият опит за намеса в президентския вот в Бразилия е планиран в момент, в който правителството на Тръмп се опитва да повлияе на изборите из цяла Латинска Америка, отбелязва Ройтерс.

Неотдавна Тръмп обяви „пълна и безусловна подкрепа“ за новоизбрания президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля. Американският лидер се застъпи и за аржентинския президент Хавиер Милей, както и за президента на Чили Хосе Антонио Каст.