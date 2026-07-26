Дипломатическо напрежение: Бразилия отказа визи на хора от екипа на Вашингтон

- Бразилия отказа визи на двама високопоставени американски служители, които според бразилските власти са искали да поставят под съмнение изборната система на страната преди президентските избори през октомври.
- Сред отказаните визи са тези на Райли М. Барнс и Самюъл Самсън от администрацията на САЩ, като Бразилия заяви, че решението е заради опит за политическо влияние и подкопаване на изборния процес.
- Случаят задълбочава напрежението между Вашингтон и латиноамерикански държави на фона на твърденията за опити на администрацията на Тръмп да влияе върху политически процеси в региона.
Trump planeja enviar representantes ao Brasil para lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, segundo The Washington Post. pic.twitter.com/irWdZ9purj— UpdateCultura (@updatecultura) July 25, 2026
Бразилия е отказала визи на двама служители на американското правителство, които са планирали да посетят страната, за да поставят под съмнение честността на избирателната ѝ система, предаде Ройтерс, като се позова на представители на бразилското правителство.
Според информацията на Ройтерс двамата американски служители са искали да се опитат да въздействат върху насрочените за октомври президентски избори в Бразилия, на които един срещу друг ще се изправят настоящият държавен глава от левицата Луиз Инасио Лула да Силва и известният съюзник на Доналд Тръмп сенатор Флавио Болсонаро.
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Бразилските власти в петък са отхвърлили заявленията за визи на членовете на американска делегация, която е включвала заместник-държавният секретар Райли М. Барнс, ръководител оглавява Бюрото за по въпросите на демокрацията, правата на човека и труда към Държавния департамент. Другият висш служител на администрацията на Тръмп, на когото е била отказана виза, е помощникът на Бърнс - Самюел Самсън.
Отказът за визи се основава на „доказателства… за поредния опит за политическо използване на ситуацията и подкопаване на изборната система“, заяви за Ройтерс представител на бразилското правителство.
Държавният департамент засега не е отговорил на молбата на Ройтерс за коментар.
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Предполагаемият опит за намеса в президентския вот в Бразилия е планиран в момент, в който правителството на Тръмп се опитва да повлияе на изборите из цяла Латинска Америка, отбелязва Ройтерс.
Неотдавна Тръмп обяви „пълна и безусловна подкрепа“ за новоизбрания президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля. Американският лидер се застъпи и за аржентинския президент Хавиер Милей, както и за президента на Чили Хосе Антонио Каст.