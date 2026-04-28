Свят

Русия предлага посредничество в конфликта с Иран след удари на САЩ и Израел

Техеран приветства ролята на Москва за възстановяване на стабилността

28 април 2026, 08:34
Русия предлага посредничество в конфликта с Иран след удари на САЩ и Израел
Източник: БТА

И ранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че приветства подкрепата на Русия за дипломацията и похвали силата на връзките между двете страни след среща с руския президент Владимир Путин вчера, предаде Ройтерс. 

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Арагчи посочи, че скорошните събития са демонстрирали дълбочината на стратегическото партньорство между Техеран и Москва.

Русия предложи посредничеството си, за да се опита да помогне за възстановяване на „спокойствието“ в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които Москва остро осъди.

Русия предлага да преработва ирански уран в ядрено гориво

Русия освен това многократно предложи да съхранява обогатения уран на Иран като начин за понижаване на напрежението, но САЩ отхвърлиха това предложение.

"Уважаеми господин министър, скъпи приятели, позволете сърдечно да ви приветствам този път в Санкт Петербург. Бих искал в началото на разговорите да отбележа, че миналата седмица получих послание от върховния лидер на Иран", каза руският президент в началото на срещата с иранската делегация, оглавявана от Арагчи и добави: "Бих искал да ви помоля да предадете най-искрените ми благодарности за това послание и да потвърдя, че Русия, също както и Иран, възнамерява да продължава нашите стратегически отношения".

 Путин заяви, че Русия се надява иранският народ да преодолее настоящия "труден период" и мирът да възтържествува.

"Разбира се, много се надяваме, че, водени от мъжество и от стремежа си за независимост, иранският народ под ръководството на новия си лидер ще преодолее този труден период на изпитания и мирът ще възтържествува", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.

Русия ще направи всичко в интерес на Иран и другите страни в региона, добави президентът Путин, цитиран от държавната информационна агенция РИА.

"От своя страна ще направим всичко, което отговоря на вашите интереси, на интересите на всички народи от региона за това този мир да бъде постигнат, колкото се може по-скоро. Добре знаете нашата позиция", каза руският президент.

"Виждаме колко мъжествено и героично се бори народът на Иран за своята независимост, за своя суверенитет", посочи Путин.

"Както правилно отбелязахте, пред целия свят бе доказано, че иранският народ благодарение на своята съпротива, своето мъжество и дух успешно се пребори срещу американските атаки и американската агресия. Иран издържа всичко това и ще устои и в бъдеще", каза той.

На свой ред, Арагчи благодари на Путин за подкрепата за Иран.

"Благодарни сме за твърдата и силна подкрепа за Иран", каза иранският първи дипломат. Той също така благодари на Путин за съболезнованията "във връзка с мъченическата гибел на покойния върховен лидер (аятолах Али Хаменей - бел. ТАСС). Арагчи изрази "отделна благодарност, за това, че руският лидер веднага е поздравил с назначаването му новият върховен лидер на Иран (аятолах Моджтаба Хаменей - бел. ТАСС)".

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Иран Русия Абас Арагчи Владимир Путин дипломация стратегическо партньорство Близък изток посредничество обогатен уран напрежение
Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

БезГранично: Защо българските студенти все по-често избират Естония – пълното ръководство за образование в дигиталната суперсила на Европа

Прокуратурата е започнала проверка срещу бившия шеф на ВАС

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Броени дни преди началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия

Мелания Тръмп „избухна“ срещу Джими Кимъл: „Той е страхливец“

Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир

Лекари спасиха две жени с автоимунен енцефалит след рядко усложнение от тумор

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Крал Чарлз Трети и кралица Камила на държавно посещение в САЩ за среща с Тръмп

Почитаме паметта на светите апостоли Ясон и Сосипатър

Два влака се сблъскаха в Индонезия, има жертви и ранени

Борис с втора поредна победа в „Като две капки вода”

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

Токсична позитивност: Опасно ли е да потискаме негативните емоции в името на усмивката

НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

Меркел похарчила 65 000 евро за гримьор и фризьор от държавния бюджет

Силяновска за Румен Радев: Той ще бъде успешен премиер

