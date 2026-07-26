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Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали

Кметът Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили щети в три района на града.

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  • Украинската столица Киев е била атакувана рано тази сутрин, като украинските военновъздушни сили съобщават за използвани балистични ракети.
  • Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че отломки от свалените или поразени цели са предизвикали пожари в три района на града. Жители са съобщили за серия от силни експлозии.
  • В Одеска област е бил атакуван граждански търговски кораб под флага на Палау, превозващ царевица. По данни на областния управител Олег Кипер седем членове на екипажа са ранени, а двама са в неизвестност. Екипажът и пилотът са евакуирани на брега, като спасителната операция продължава.
  • Според украинските власти корабът е бил ударен два пъти от руски дронове - първо са били повредени горната палуба и товарният трюм, а при втория удар е избухнал пожар в надстройката.

Украинската столица Киев бе атакувана рано днес, предаде Ройтерс.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че градът е атакуван с балистични ракети.

Кметът Виталий Кличко каза, че паднали отломки са причинили пожари в три различни района на Киев.

Силни експлозии отекнаха в Киев

Свидетели на събитията заявиха, че са чули повтарящи се експлозии.

Междувременно стана ясно, че седем членове на чуждестранен кораб са ранени и двама са изчезнали след атака с дронове в едно от пристанищата в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Мощни експлозии разтърсиха Киев след нова руска ракетна атака

По негова информация екипажът и пилотът са евакуирани на брега от украинските военноморски сили. Операцията по търсене и спасяване продължава.

"Врагът продължава атаките си срещу граждански кораби в Черно море. Руски дронове два пъти удариха граждански търговски кораб, плаващ под флага на Палау, който превозваше царевица", посочи в съобщението си Кипер. 

"По време на първия удар са регистрирани щети по горната палуба и товарния трюм. В резултат на втория удар надстройката се е запалила", каза още областният управител.

(Във видеото: Четири часа е продължил руският обстрел на Киев)

Източник: БТА, Божидар Захариев    
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