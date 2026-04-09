Свят

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Чухме ли реакция от страна на САЩ към Русия, че те трябва да спрат?

9 април 2026, 16:11
У краинският президент Володимир Зеленски смята, че САЩ пренебрегват убедителни доказателства, че Русия помага на Иран да атакува американски бази в Близкия изток, предаде "Укринформ". 

Зеленски посочи, че се е опитал да привлече вниманието на Белия дом към въпроса за близкото сътрудничество между Москва и Техеран. По думите му руски военни сателити са заснели критична инфраструктура в страните от Залива и Израел, включително и американски военни бази. Кремъл е предал тази информация на иранския режим. 

"Казах това публично. Чухме ли реакция от страна на САЩ към Русия, че те трябва да спрат? Проблемът е, че имат доверие на Путин. И това е жалко", каза още Зеленски. 

Според него екипът на американския президент Доналд Тръмп не е успял "наистина да разбере детайлите от руските искания". Зеленски каза, че това се дължи на факта, че водещите американски преговарящи - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - "са прекарали прекалено много време" с Путин и негови висши служители. 

Зеленски посочи, че разбира по-добре от Белия дом психиката на Путин и истинските му военни цели. Ако Русия превземе Донбас, Путин ще се опита да завладее и регионалните центрове Днепропетровск и Харков, предупреди Зеленски. 

"Трябва да признаем, че американците донякъде си мислят, че Донбас не представлява нищо за нас. Те не искат да признаят, че Путин ще ги излъже и може да разшири окупацията... Американците са сигурни, че могат да се доверят на Путин", добави Зеленски. 

По-рано украинският президент каза, че Русия е предоставила на Иран сателитна разузнавателна информация за между 50 и 53 обекта от израелската енергийна система. 

