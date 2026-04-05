Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Р усия е предоставила на Иран сателитно разузнаване за над 50 израелски енергийни обекта.

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран, съобщи „Киев Индипендънт“.

„(Русия) помага на Иран да извършва атаки. Това са цивилни инфраструктурни обекти без никакво военно предназначение“, написа Зеленски в канала си в Telegram.

„Това ни напомня за живота под руските бомбардировки в Украйна, когато те атакуват нашата електропреносна мрежа или системите за водоснабдяване“, добави той.

От началото на американско-израелските операции срещу Иран на 28 февруари Украйна неколкократно заявява, че Русия споделя разузнавателна информация с Иран.

Зеленски каза на 23 март, че Украйна разполага с „неопровержими доказателства“, че Русия предоставя разузнавателна информация на Техеран, позовавайки се на данни от украинските военни разузнавателни служби.

Според „Политико“ Русия е признала тази практика, като на 20 март изданието съобщи, че Москва е предложила да спре споделянето на разузнавателна информация с Иран в замяна на това САЩ да прекратят обмена на разузнавателни данни с Киев.