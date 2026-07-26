Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Д инята е един от най-популярните летни плодове, но в някои случаи консумацията ѝ може да навреди на здравето ви. Има хора, които трябва да бъдат внимателни с този плод.

Добре е тези хора да спазват определени правила при избора и консумацията на този сезонен плод.

Хранително съдържание

Една чаша диня на кубчета съдържа следните хранителни вещества:

Калории – 46

Мазнини – 0,23 г

Натрий – 1,52 мг

Въглехидрати – 11,5 г

Фибри – 0,61 г

Добавена захар – 9,42 г

Протеин – 0,93 г

Динята също така съдържа витамини A и C, калий, магнезий, антиоксиданти и витамини от група B.

Рискове при честа консумация

Динята е безопасен плод, който може да се консумира в умерени количества. Въпреки това хората с определени здравословни проблеми трябва да бъдат внимателни с нея. Тези състояния включват:

Диабет – динята съдържа естествени захари и има висок гликемичен индекс, въпреки че гликемичният ѝ товар при умерена порция не е висок. Обикновено се препоръчва да не се преяжда и размерът на порцията да се съгласува с лекар или диетолог.

Тежки бъбречни заболявания – динята е богата на вода и калий. Ако бъбреците не отделят добре калия или ако лекар е предписал ограничение на течностите, голямото количество диня може да бъде непрепоръчително.

Хора със сърдечна недостатъчност – поради високото съдържание на вода, прекомерната консумация на диня може да надвиши препоръчителния обем течности.

Храносмилателни проблеми – при някои хора динята може да причини подуване на корема, болка или диария поради съдържанието си на FODMAP въглехидрати.

Алергия към диня или други тиквови растения (семейство Тиквови) – възможни са сърбеж, обриви или отичане след консумация.

Също така, дори здравите хора не трябва да ядат много големи порции наведнъж – това може да причини стомашен дискомфорт или диария. За повечето здрави възрастни 1–2 резена (приблизително 200–300 г наведнъж) е напълно безопасна порция.

Как да я добавите към диетата си

В хранителния магазин или на фермерския пазар търсете кръгла, симетрична диня с жълто или кремаво петно, за да сте сигурни, че е узряла. Задължително измийте динята преди рязане, за да премахнете всички бактерии от външната кора.

Тъй като динята е толкова универсална, можете да я добавите към диетата си по различни начини:

Прясна – на парчета или кубчета

В салати – с фета или саламурено сирене, мента, рукола, краставица

Десерти

Топли ястия – динята може да се сотира или да се пече на скара – вътрешността става по-плътна и придобива карамелизиран вкус

Консервиране – маринована бяла част от кората, сладко от кори

Ползи от яденето на диня

Хидратация. Динята се състои от приблизително 95% вода. Консумацията на достатъчно течности, включително храни, богати на вода, има няколко ползи за здравето, като: смазване на ставите, предотвратяване на умората, свързана с дехидратация, защита на гръбначния мозък, регулиране на телесната температура.

Увеличаване нивата на антиоксидантите, борещи се с болестите. Динята е един от най-добрите източници на ликопен – антиоксидант, известен със способността си да се бори със свободните радикали, които увреждат клетките. За да консумирате повече ликопен, изберете традиционна диня с розова вътрешност, която съдържа повече антиоксиданти.

Подобряване на кръвното налягане и кръвотока. L-цитрулинът е аминокиселина, съдържаща се в динята, особено в бялата част на кората. Тя помага за отпускане на кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението, което може да понижи кръвното налягане. Тази аминокиселина може също да подобри снабдяването на мускулите с кислород и спортните резултати по време на тренировки за издръжливост.

Ползи за кожата. Динята може да помогне за поддържането на кожата ви здрава поради съдържанието си на витамини C и A. Съдържанието на ликопен в плода може също така да предпази от увреждания, причинени от слънцето.