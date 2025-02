Войната в Украйна: Кадри показват пленяването на севернокорейски войник

У краинска медия разпространи видео, показващо пленяването на севернокорейски войник, докато южнокорейската разузнавателна служба съобщи, че Ким Чен Ун е изтеглил свои войски от руския регион Курск.

Видеото, публикувано от РБК-Украйна, показва задържането на първия пленен севернокорейски войник, който се е сражавал на страната на Русия срещу украинските сили. По-рано украинският президент Володимир Зеленски сподели кадри от разпита на войника, проведен от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев.

Украйна и Южна Корея заявиха през декември, че Пхенян е изпратил между 10 000 и 12 000 военнослужещи в Южна Русия, за да се бият срещу украинските сили. Москва и Пхенян обаче не са потвърдили официално разполагането на севернокорейски войници в Русия.

На 11 януари Зеленски обяви, че двама севернокорейски военнослужещи са били пленени живи и че се намират под разпит от СБУ в Киев.

„Как бойците на украинските Сили за специални операции (ССО) плениха за първи път севернокорейски военен офицер. Видеото показва същия севернокорейски военен, чийто разпит беше показан от президента Володимир Зеленски“, съобщи РБК-Украйна, публикувайки кадрите в понеделник вечерта.

Какво очаква севернокорейците в Украйна, ако се върнат вкъщи

На видеото се чува как севернокорейският войник крещи, докато украинските сили го залавят.

В пленническо видео той заявява, че преди да пристигне в Русия, не е знаел, че ще се бие на страната на руската армия. Освен това твърди, че не е бил информиран срещу кого ще воюва в Русия.

Във вторник южнокорейската Национална разузнавателна служба съобщи, че изглежда севернокорейските войски, разположени в региона Курск, не са участвали в бойни действия от средата на януари.

Footage of Ukrainian SOF operators capturing the first North Korean soldier in combat in the Kursk region.



[image or embed]