Севернокорейските войници вече са в Донецк

В оенни от Северна Корея вече се намират във временно окупираните територии на Украйна, по-специално в Донецк, заяви ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията Андрий Коваленко по телевизията, предаде Укринформ.

По думите му тези войници все още не са участвали във войната, защото са от инженерните войски. Но скоро ще бъдат използвани.

