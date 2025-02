К ак севернокорейците воюваха в Украйна след месеци на засилено внимание към хилядите севернокорейци, сражаващи се редом с руските войски близо до границата на Русия с Украйна, изглежда, че бойците на Пхенян са изчезнали.

Според полковник Олександър Киндратенко, говорител на украинските Сили за специални операции, от около три седмици Украйна не е засичала участие на севернокорейски войници в руските опити да изтласкат украинските сили от Курск.

Русия се опитва да сложи край на украинския контрол върху част от територията си в Курска област, след като Киев осъществи изненадващо нахлуване в края на лятото. Москва успя да си върне известни позиции, но Киев продължава да контролира част от региона, включително град Суджа.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун – твърд съюзник на руския президент Владимир Путин – изпрати около 12 000 севернокорейски войници в Русия, които бяха бързо пренасочени към Курск, според разузнавателни доклади от есента. Според оценки на Украйна около половината от тях са били убити или ранени, но тази информация не може да бъде независимо потвърдена.

Докладите за ефективността на севернокорейските войници са противоречиви. Въпреки че идват от силно милитаризирано общество, те нямат реален боен опит. Някои ги определят като "cannon fodder" (войници, считани или третирани като ненужни в битката - в превод от англ. ез. - бел.ред.) докато украински източници ги описват като дисциплинирани, в добра физическа форма и умели в боравенето с оръжие.

Според информация на The New York Times, позоваваща се на разузнавателни данни на САЩ, именно Ким Чен Ун е предложил да изпрати елитните си сили в Русия.

Украйна обикновено описва тези добре обучени войници като хвърляни в масирани пехотни атаки, водещи до тежки загуби.

Полковник Киндратенко е заявил пред Newsweek, че севернокорейците имат малък опит с доминиращата в конфликта в Украйна война, но са способни да се движат бързо и непредвидимо, за да избегнат удари от безпилотни летателни апарати.

