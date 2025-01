САЩ: Русия е на прага на официалното признаване на ядрения статут на КНДР

М осква се стреми да разшири сътрудничеството си в областта на космическите изследвания със Северна Корея в замяна на изпращането на войници, които да помогнат на руските сили във войната с Украйна, заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън, цитиран от Франс прес.

"КНДР (Корейската народнодемократична република) вече получава руско военно оборудване и обучение. Днес имаме основание да смятаме, че Москва възнамерява да сподели с Пхенян напреднали космически и сателитни технологии", заяви ръководителят на американската дипломация на пресконференция в Сеул.

САЩ смятат, че Русия "може би е на прага" на официалното признаване на ядрения статут на Северна Корея, добави Блинкън.

КНДР изстреля балистична ракета на фона на визита на Блинкън

На съвместната пресконференция Блинкън и южнокорейският му колега Чо Те-джул осъдиха изстрелването на балистична ракета от Северна Корея, като подчертаха, че то нарушава множество резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Позицията на украинската армия в руската Курска област, където тя води офанзива от миналото лято, ще бъде важна при евентуални мирни преговори между Киев и Москва, подчерта още държавният секретар на САЩ.

HAPPENING NOW!!! "We have reason to believe that Moscow intends to share advanced space and satellite technology with Pyongyang and that Putin may be close to reversing a decades-long policy by Russia and accepting DPRK nuclear weapons program," Blinken says in Seoul pic.twitter.com/8fGgZByLYT