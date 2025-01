Зеленски иска размяна на пленници с КНДР и Русия

У краинският президент Володимир Зеленски днес каза, че Киев е готов да предаде пленените севернокорейски войници на техния лидер Ким Чен-ун, ако той успее да организира тяхната размяна за пленени в Русия украинци, предаде "Ройтерс".

"В допълнение към първите пленени войници от Северна Корея, несъмнено ще има и други. Това е само въпрос на време преди нашите войски да успеят да заловят и други", написа Зеленски в X.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC