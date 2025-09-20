Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Р уските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Това 12-минутното навлизане бе поредно изпитание за способността на алианса да реагира на руските въздушни заплахи, след като на 10 септември около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Руското министерство на отбраната отрече днес негови бойни самолети да са навлизали във въздушното пространство на Естония, след като Талин съобщи, че три руски изтребителя са пресекли вчера без разрешение границата на страната.

Естонските власти отхвърлиха твърденията на Москва, като заявиха, че нарушението е потвърдено от радара и визуален контакт, и предположиха, че това може да е тактика за отвличане на западните ресурси от Украйна.

Руските изтребители МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство между 9:58 ч. и 10:10 ч. местно време вчера в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море, съобщи естонската армия. В изявление на естонското министерство на отбраната се посочва, че това е четвъртото нарушение на въздушното пространство на Естония от Русия през тази година.

Testing the fences? 3 Russian MiG-31s slipped into Estonian airspace and stayed there for 12 minutes. No flight plan, no transponders, no radio - just messaging. Estonia has invoked NATO’s Article 4. pic.twitter.com/99P9cjxIER — Air Power (@RealAirPower1) September 20, 2025

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви пред АП полковник Антс Кивиселг, командир на Центъра за военно разузнаване на Естония. Независимо от това, той каза, че руските самолети "е трябвало да знаят, че се намират във въздушното пространство (на Естония)".

Руските пилоти не са представлявали "военна заплаха", каза още Кивиселг.

Въпреки че са получили сигнали от италианските пилоти, летящи с изтребители Ф-35, те явно са ги игнорирали и "всъщност не са последвали инструкциите", което е една от причините да останат толкова дълго в естонското въздушно пространство, добави той.

"Защо не са го направили, това е въпрос към руските пилоти", каза Кивиселг.

Руските самолети са излетели от летище близо до град Петрозаводск, в северозападната част на Русия, и са се насочвали към Калининград, руски ексклав на Балтийско море, разположен между Литва и Полша. Те са били проследени от два финландски изтребителя, преди да бъдат ескортирани от два италиански самолета, които са излетели от естонската въздушна база "Амари" и са ги последвали в международното въздушно пространство, посочи Кивиселг.