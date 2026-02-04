България

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски

4 февруари 2026, 18:43
Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия
Д ържавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на Зимните олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. Това съобщиха от президентството.

На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне. 

На 5 февруари Илияна Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководства на националните олимпийски комитети. 

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде дадено начало на игрите и запален олимпийският огън.  

В рамките на посещението си президентът ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

