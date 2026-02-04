Намушкан човек на улица в Стара Загора

Mъж на 28 години е настанен в болница с две прободни рани без опасност за живота след сбиване в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 15:20 часа вчера е получено съобщение от жена, която е казала, че е видяла пострадал мъж на улица в Стара Загора. На място е изпратен полицейски екип.

Потърпевшият е обяснил, че е намушкан от негов познат, след като се сбили. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 17-годишен младеж, който е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано разследване.