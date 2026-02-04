България

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

Сандов: Държавата не е била ощетена с нито една стотинка

4 февруари 2026, 18:00
Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск
Източник: БГНЕС

"Във връзка с криминалния случай в района на Петрохан, през последните два дни в публичното пространство се въртят всякакви спелукации, включително ангажиращи моето име. Телефонът ми не спира да звъни".

Това обяви във Фейсбук Борислав Сандов във връзка с намерените три тела с огнестрелни рани в опожарената хижа "Петрохан" и договорът, който той е подписал като министър на екологията през 2022 г. с неправителствена организация за стопанисване на района.

Сандов поясни, че пред БНР вече е изяснил публично детайлите около рамковото споразумение то страна на МОСВ с "неправителствената организация, чиито членове са жертви от въпросния криминален случай".

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

"Преди да пристъпя към хронологията и да посоча въпросните официални документи, бих искал да помоля всеки да се опита да погледне непредубедено към въпроса и да се отърси от всички внушения и версии, защото нивото на дезинформация, конспирация и интерпретация по темата е изключително високо, а на всичкото отгоре няма кой да представи версията на потърпевшите - жертви или изчезнали от въпросната организация. Фактите някак остават на заден план, докато на преден план излизат хипотези, които не кореспондират с тях. А фактите, официално обявени от държавните институции, са за чисто криминално минало на всеки един от тримата убити, за липсата на какъвто и да е сигнал в местното РПУ срещу действия на организацията и на терена на стопанисвания от тях обект, както и за липса на установени нарушения от множество проверки от голям брой контролни органи на държавата", подчерта Сандов.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

Той посочи, че всичко останало са недоказани хипотези.

"В началото на 2022 г. в МОСВ постъпи искане за среща с представител на Сдружение "НАКЗТ", което се представи за природозащитна организация, с база в района на Петрохан. Беше упоменато, че въпросната организация е член на The EUROPARC Federation.През януари 2022 г. беше проведена среща в кабинета ми в МОСВ. На нея от страна на НАКЗТ присъстваше Ивайло Иванов (една от жертвите), като официален представител на организацията, на която ми беше представена работата на НАКЗТ на национално и международно ниво. Последва втора среща, скоро след първата, на която беше представена идеята за подписване на рамково споразумение за партньорство в областта на опазване на околната среда и популяризиране на добри и образователни практики в сферата на екологията. На 08.02.2022 г. беше подписано изготвеното от моя екип Рамково споразумение между МОСВ и НАКЗТ, което не създаваше права и отговорности за някоя от страните и нямаше никакъв финансов елемент в него. Най-общо това беше протоколиране на съвместни добри намерения с идеална цел. На 04.04.2022 г. в МОСВ постъпи писмо от друго сдружение с искане за разяснение на това споразумение и дали то делегира специални права на НАКЗТ. На 06.04.2022 г. изпратих отговор на горното писмо и изрично заявих, че въпросното споразумение не предоставя права или задължения на НАКЗТ. През лятото на 2022 г. бях извикан за снемане на обяснения по сигнал до правоохранителните органи относно това споразумение. Изясних всички факти и обстоятелства около него, както правя и сега тук. За тези 4 години все щеше да се стигне до някакви последствия, ако имаше нещо незаконно или ощетяващо държавата от тези действия. След края на мандата ми като министър на околната среда и водите е направена вътрешна проверка и опит Споразумението да бъде прекратено двустранно. През есента на 2022 г. МОСВ сезира Върховна касационна прокуратура и МВР за проверка по компетентност. Също през есента на 2022 г. министъра на околната среда и водите инициира проверка от РИОСВ София за инспекция на място. Проверката на 02.12.2022 г. не установява нарушения. Следва още една заповед на министър Карамфилова и още една проверка на 17.01.2023 г., която също не установява никакви нарушения от страна на НАКЗТ. През лятото на 2024 г. друг служебен министър на околната среда и водите - Петър Димитров, издава заповед, с която инициира проверка от друга регионална инспекция по околната среда и водите. На 01.07.2024 г. е извършена проверка от РИОСВ Благоевград, която също не открива нарушения. На 26.06.2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ, че едностранно прекратява Рамковото споразумение за партньорство. Подписът е на Министър Манол Генов", отчете Сандов.

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

"В заключение от вчера МОСВ казва, че до момента не са получавали сигнали за установени нарушения на екологичното законодателство от НАКЗТ. И ако тази хронология не е била достатъчна, нека допълня с още няколко неща, за да разсея спекулациите. Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г. Не ми е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение. Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен балкан". В тази паркове работят рейнджъри, за които повишаването на заплатите с рекордните 30-35% по време на краткия ми престой начело на МОСВ не беше достатъчно мотивиращ фактор поради ниската база, на която ги заварих. Споделянето на опит от EUROPARCS щеше да е добро допълнение. За да стане ясно дали това Споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Със сигурност мога да твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалния добив на дървесина и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това споразумение", подчерта Сандов.

"Колкото до криминалния аспект на случая, надявам се правоохранителните органи да разкрият бързо и без да пораждат допълнителни съмнения всички факти и обстоятелства около смъртта на тези трима мъже и опожарената база на организацията. Също така би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали подавани от НАКЗТ през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите", заключи Сандов.

