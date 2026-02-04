Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

П реговарящите делегации от Русия и Украйна приключиха първия ден от преговорите, водени с посредничеството на САЩ, в Обединените арабски емирства.

Това съобщи говорителката на водещия преговарящ от украинска страна Рустем Умеров.

„Към днешна дата преговорите са приключили“, заяви Диана Давитиян.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков настоя Украйна да приеме руските условия за прекратяване на четиригодишната война и обяви, че в противен случай Русия ще продължи инвазията си.

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Участниците в преговорите за Украйна в Абу Даби се съгласиха да ги продължат на 5 февруари, предаде ТАСС.

Снимки, публикувани от външното министерство на Обединените арабски емирства, показват трите делегации, седнали около П-образна маса, като в центъра са представителите на САЩ, включително специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

„Стартирането на втория кръг от преговори отразява ангажимента на страните към дипломатическия процес“, подчерта Министерството на външните работи на ОАЕ, изразявайки надежда, че разговорите „ще надградят постиженията от първия кръг, улеснявайки напредъка към по-голямо взаимно разбирателство“.

Умеров каза, че по-късно екипите ще се срещнат в отделни групи, за да обсъдят конкретни теми, и след това ще проведат съвместна среща, за да координират позициите си.

Какво си казаха САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Малко след началото на преговорите Русия нанесе удар по пълен с хора пазар в Източна Украйна с касетъчни боеприпаси, убивайки най-малко седем души и ранявайки 15.

Украйна смята, че конфликтът трябва да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърля всяко едностранно изтегляне на силите си от фронта, за каквото настоява Москва.

Ако украинската делегация е пристигнала в Абу Даби с декларирани гаранции за сигурност, това допълнително потвърждава, че Володимир Зеленски всъщност не иска мир, заяви в Москва руският външен министър Сергей Лавров след приключването на днешните преговори в ОАЕ.

„Не знам какво ще бъде предложено на нашата делегация в Абу Даби. Вчера обсъдих с тях гаранциите за сигурност, за които генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори в Радата в Киев. Ако това е, което украинците донесоха в Абу Даби, това е поредното потвърждение, че Зеленски не иска мир“, каза Лавров.

„Работим в рамките на ясните директиви на президента Володимир Зеленски за постигане на достоен и траен мир“, коментира от своя страна в Х Умеров.