Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

4 февруари 2026, 17:12
Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"
Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

П реговарящите делегации от Русия и Украйна приключиха първия ден от преговорите, водени с посредничеството на САЩ, в Обединените арабски емирства.

Това съобщи говорителката на водещия преговарящ от украинска страна Рустем Умеров.

„Към днешна дата преговорите са приключили“, заяви Диана Давитиян.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков настоя Украйна да приеме руските условия за прекратяване на четиригодишната война и обяви, че в противен случай Русия ще продължи инвазията си.

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Участниците в преговорите за Украйна в Абу Даби се съгласиха да ги продължат на 5 февруари, предаде ТАСС.

Снимки, публикувани от външното министерство на Обединените арабски емирства, показват трите делегации, седнали около П-образна маса, като в центъра са представителите на САЩ, включително специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

„Стартирането на втория кръг от преговори отразява ангажимента на страните към дипломатическия процес“, подчерта Министерството на външните работи на ОАЕ, изразявайки надежда, че разговорите „ще надградят постиженията от първия кръг, улеснявайки напредъка към по-голямо взаимно разбирателство“.

Умеров каза, че по-късно екипите ще се срещнат в отделни групи, за да обсъдят конкретни теми, и след това ще проведат съвместна среща, за да координират позициите си.

Какво си казаха САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Малко след началото на преговорите Русия нанесе удар по пълен с хора пазар в Източна Украйна с касетъчни боеприпаси, убивайки най-малко седем души и ранявайки 15.

Украйна смята, че конфликтът трябва да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърля всяко едностранно изтегляне на силите си от фронта, за каквото настоява Москва.

Ако украинската делегация е пристигнала в Абу Даби с декларирани гаранции за сигурност, това допълнително потвърждава, че Володимир Зеленски всъщност не иска мир, заяви в Москва руският външен министър Сергей Лавров след приключването на днешните преговори в ОАЕ.

„Не знам какво ще бъде предложено на нашата делегация в Абу Даби. Вчера обсъдих с тях гаранциите за сигурност, за които генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори в Радата в Киев. Ако това е, което украинците донесоха в Абу Даби, това е поредното потвърждение, че Зеленски не иска мир“, каза Лавров.

„Работим в рамките на ясните директиви на президента Володимир Зеленски за постигане на достоен и траен мир“, коментира от своя страна в Х Умеров.

Източник: ТАСС, Reuters    
Абу Даби Война в Украйна
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
