Русия окървави Украйна в разгара на преговорите за мир

Р усия удари пълен с хора пазар в Украйна, докато украинската и руската делегации водеха днес преговори с посредничеството на САЩ в Обединените арабски емирства. При удара в Дружковка са загинали са най-малко 7 души, а поне 15 са ранени, съобщава "Укринформ", цитирайки местните власти в Донецка област.

„7 загинали и 15 ранени са предварителните последици от удара по Дружковка... Най-малко седем души на възраст от 43 до 81 години са убити. А 15 души на възраст от 50 до 72 години са ранени“, написа в Телеграм ръководителят на областната украинска администрация Вадим Филашкин.

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Той посочи, че руснаците са обстрелвали пазара в Дружковка с касетъчни боеприпаси.

„Всички ранени получават необходимата медицинска помощ. Всички отговорни служби работят на мястото на инцидента. Внимателно документираме всички последици от това престъпление. Руснаците ще бъдат подведени под отговорност за всичко!“, подчерта Филашкин.

Окончателният брой на жертвите все още се установява. Освен това са повредени търговски павилиони и автомобил. Под процесуалното ръководство на Донецката областна прокуратура е образувано досъдебно разследване по наказателно производство за военно престъпление.