Червен код за области в България утре

Оранжев код е в сила за Сливен, Хасково и Стара Загора

4 февруари 2026, 19:41
Говори майката на издирвания за

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев
Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия
Сарафов с нова информация за случая

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме
Въвеждат национална транспортна система

Въвеждат национална транспортна система
От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца
ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев
Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни
Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

Ч ервен код е обявен за утре за областите Смолян и Кърджали. Оранжев код е в сила за Сливен, Хасково и Стара Загора. Причината са очаквани обилни валежи от дъжд. За почти цялата останала част от страната предупрежденията са в жълт цвят - на някои места освен за валежи и за поледици, предава "Фокус", цитирайки НИМХ.

През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна. В западните и централните части на Северна България, където ще е тихо, ще има поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6° и минус 1°, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1° и 6°, в София - около минус 2°. Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°. 

В планините ще бъде облачно. Сняг ще вали в районите над 1600-1800 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: Фокус    
Червен код Обилни валежи времето
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Последни новини

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

България Преди 18 минути

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Свят Преди 1 час

Тръмп: Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

България Преди 2 часа

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

България Преди 3 часа

Сандов: Държавата не е била ощетена с нито една стотинка

Консултациите при президента продължават другия вторник

България Преди 3 часа

Бурята „Леонардо“ „потопи“ Южна Испания

Свят Преди 3 часа

„Червен код“ за повишено ниво на реките е издаден за районите на Кадис и Ронда

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Свят Преди 4 часа

Участниците в преговорите за Украйна в Абу Даби се съгласиха да ги продължат на 5 февруар

Експерти предупреждават за три вируса, които могат да се превърнат в пандемии

Свят Преди 4 часа

Тежка катастрофа с няколко коли и бус на АМ „Тракия“

България Преди 4 часа

Инцидентът се е случил малко след Враня в посока София

,

Свят Преди 4 часа

Все повече хора в Германия изпитват парични затруднения в ежедневието

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Свят Преди 4 часа

Основен акцент в дневния ред е идеята за въвеждане на минимална цена за критичните минерали

Чанинг Тейтъм претърпя сериозна операция на рамото

Свят Преди 4 часа

„Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Този ще бъде труден. Но както и да е. Да го направим“, написа той в социалните мрежи

Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза

Любопитно Преди 4 часа

<p>Хората на Тръмп се изтеглят от Минеаполис</p>

Свят Преди 4 часа

Започва изтеглянето на 700 федерални служители

Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата "Епстийн"

Свят Преди 5 часа

​Европейски законодатели настояват ЕК да провери дали платформата ограничава съдържание по политически чувствителни теми след промени в собствеността

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

България Преди 5 часа

Терзиев: Добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг

