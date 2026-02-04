Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

В един пролетен ден през 1981 г. папа Йоан Павел II влиза на площад „Свети Петър“ във Ватикана, където е посрещнат от ликуваща тълпа. Той поздравява вярващите, благославя ги и дори се навежда, за да вдигне едно малко момиче. Папата тъкмо е върнал детето на родителите му, когато внезапно изстрели проехтяват над площада.

Минувачи, сред които и монахиня, реагират светкавично и успяват да задържат стрелеца – турчин на име Мехмет Али Агджа. Папата оцелява, а Агджа е арестуван. В годините след това обаче историята за опита за убийство на папа Йоан Павел II става все по-странна и противоречива.

Агджа твърди, че е бил изпратен да убие папата от различни сили – от палестински бойци до българските тайни служби. По-късно започва да заявява и че е Месията.

И така, кой всъщност е Мехмет Али Агджа? Какъв е бил животът му преди 1981 г. и защо се е опитал да убие папа Йоан Павел II? Ето какво е известно за човека, който почти променя хода на съвременната история.

Embed from Getty Images

Мътното начало: ранните години на Мехмет Али Агджа

Роден на 9 януари 1958 г., Мехмет Али Агджа израства в турската провинция Малатия. Семейството му живее в крайна бедност, а самият Агджа страда от здравословни проблеми още от ранна възраст. Както съобщава The New York Times през 1981 г., майка му разказва пред медиите, че той е получавал припадъци до 10-годишна възраст, както и „нервни“ атаки, по време на които не е можел да общува с други хора.

Баща му е бил хроничен алкохолик и умира, когато Агджа е едва на осем години. Семейството е толкова бедно, че може да си позволи месо само веднъж на две седмици.

Като млад мъж Агджа се включва в местни улични банди и започва да извършва дребни кражби. През 70-те години се присъединява към турската ултранационалистическа организация „Сивите вълци“, за която се смята, че стои зад убийствата на десетки държавни служители, синдикални активисти, журналисти и леви политически дейци в Турция.

Първото убийство и зловещото предупреждение

През 1979 г. Агджа извършва първия си сериозен акт на насилие. На 1 февруари той убива известния либерално настроен журналист и редактор Абди Ипекчи. Арестуван е през юни същата година, но през ноември успява да избяга от затвора.

Преди бягството си оставя писмо, в което намеква за бъдещите си действия. В него, по повод предстоящото посещение на папа Йоан Павел II в Турция, Агджа пише:

„Западните империалисти, които се страхуват от единството на Турция в политическата, военната и икономическата мощ с братските ислямски страни, изпращат командира на кръстоносците Йоан Павел II под маската на религиозен водач. Ако това ненавременно и безсмислено посещение не бъде отменено, определено ще застрелям папата. Това е единствената причина, поради която избягах от затвора.“

Посещението на папата в Турция преминава без инциденти, а Мехмет Али Агджа сякаш изчезва без следа.

До май 1981 г.

Embed from Getty Images

Опитът за покушение срещу папа Йоан Павел II

Между ноември 1979 г. и май 1981 г. Агджа пътува из различни части на света. The New York Times проследява маршрута му от Турция през Иран, няколко европейски държави и накрая – Италия, където пристига в края на 1980 г. Въпреки че е международно издирван, той по необясним начин успява да избегне залавяне.

На 13 май 1981 г. Агджа излиза от анонимността си.

Около 17:00 ч. той се отправя към площад „Свети Петър“, където папа Йоан Павел II поздравява около 20 000 души. Атмосферата е празнична – папата благославя вярващите и целува бебета, докато се движи сред тълпата с открития „папамобил“.

Тогава Агджа пристъпва напред. В момента, в който папата връща малко момиченце на родителите му, 23-годишният мъж изважда пистолет и стреля четири пъти. Бялото расо на Йоан Павел II мигновено се обагря с кръв. Той е прострелян в корема, дясната ръка и лявата китка. Един от куршумите на сантиметри не улучва сърцето му.

Въпреки тежките рани папата остава в съзнание и прошепва: „Чувствам силна болка.“

Embed from Getty Images

Тълпата реагира незабавно и задържа Агджа на място. В джоба му разследващите откриват ръкописна бележка, която разкрива предполагаемия мотив:

„Убивам папата като протест срещу империализма на Съветския съюз и Съединените щати и срещу геноцида, който се извършва в Салвадор и Афганистан.“

Противоречия, конспирации и живот зад решетките

През юли 1981 г. Мехмет Али Агджа е осъден на доживотен затвор в Италия. Първоначално твърди, че е действал сам, но по-късно многократно променя показанията си. С течение на времето започва да обвинява палестински бойци, българските тайни служби и дори съветското КГБ, че стоят зад атентата.

През 1983 г. папа Йоан Павел II посещава Агджа в затвора и публично му прощава. През 2000 г. по настояване на папата италианският президент го помилва. Агджа е освободен и екстрадиран в Турция, където доизлежава присъда за убийството на Абди Ипекчи. Окончателно излиза на свобода през 2010 г.

Embed from Getty Images

След освобождаването си прави поредица от шокиращи изявления. „Провъзгласявам края на света“, заявява той, цитиран от The Guardian. „Целият свят ще бъде унищожен през този век. Всяко човешко същество ще умре през този век... Аз съм вечният Христос.“

Агджа предлага съдействие на Дан Браун за написването на книга и дори заявява готовност доброволно да убие Осама бин Ладен.

Последният акт и неотговореният въпрос

Въпреки обещанията си да разкрие истинските мотиви за атентата, Агджа никога не дава окончателен отговор. През 2014 г. той се връща във Ватикана, за да положи цветя на гроба на папа Йоан Павел II, починал през 2005 г. По същото време иска аудиенция при папа Франциск, но молбата му е отхвърлена.

„Той положи цветя на гроба на Йоан Павел II. Мисля, че това е достатъчно“, заявява говорителят на Ватикана Федерико Ломбарди пред La Repubblica.

Embed from Getty Images

И така, защо Мехмет Али Агджа се е опитал да убие папата? Въпреки всички конспиративни теории, доказателства за връзки с тайни служби или международни организации така и не са представени. По всичко личи, че бившият член на „Сивите вълци“ е действал сам – един „вълк самотник“, последователен единствено в собствената си непоследователност.

Днес Агджа остава по-скоро бележка под линия в историята. На площад „Свети Петър“ малка, почти незабележима плоча отбелязва мястото, където той се опитва да убие папа Йоан Павел II – и не успява.