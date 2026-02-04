Свят

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа"

4 февруари 2026, 22:35
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че приблизително 55 000 украински войници са били убити на бойното поле от началото на мащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., съобщава "Монд".

Зеленски говори пред френския телевизионен канал France 2.

Зеленски: Губим по около 30 убити и 250 ранени на ден

Данните за загубите на Русия и Украйна във войната по принцип се пазят в тайна и от двете страни. Предполага се, че Русия е загубила над милион войници - ранени, безследно изчезнали, дезертирали и включително около 300 000 убити.

Държавният глава на Украйна не съобщи колко са общите украински загуби, но посочи, че "има и голям брой, които Украйна води като безследно изчезнали".

Оповестеното от него число изглежда възможно, тъй като през повечето време от конфликта украинската страна се защитава, а руската атакува, което според военната теория е свързано с даването на повече жертви.

Зеленски: 31 000 са загиналите украински войници в тази война

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа".

Той смята, че руският му колега "не се страхува от европейците; страхува се само от Тръмп".

"Това, което Тръмп трябва да каже на Путин, не е моя работа, за да казвам", добави Зеленски.

Източник: Le Monde    
Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

