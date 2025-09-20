Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Т алин отхвърли днес твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА.

Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според доклада в петък не са летели в тесния международен коридор над Финския залив, а на около 10 км. дълбочина в естонското въздушно пространство. Бойните самолети са били ескортирани извън въздушното пространство от изтребители на НАТО от Италия. Нарушаването на въздушното пространство на алианса е продължило около 12 минути.

Москва казва, че не е извършила нищо нередно. Министерството на отбраната на Русия заяви, че „полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, без нарушаване на границите на други държави“.

russia just staged another provocation: 3 warplanes violated Estonian airspace & circled within 9km of Tallinn for 12 minutes. This wasn’t a mistake, it was a deliberate - just like the drones over Poland. The ‘anti war’ ‘no escalation’ idiots are again, silent pic.twitter.com/L27789USdS — Caolan (@CaolanReports) September 19, 2025

Инцидентът, случил се само седмица след като руски дронове бяха свалени във въздушното пространство на Полша, предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО.

Страните от НАТО планират да се срещнат в началото на следващата седмица, за да обсъдят инцидента, заяви днес пред ДПА говорител на алианса, след като Талин е поискал консултации съгласно Член 4 от договора на НАТО.

Член 4 на НАТО предвижда преговори между съюзниците, ако някой от тях смята, че неговата „териториална цялост, политическа независимост или сигурност“ е застрашена.