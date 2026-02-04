Свят

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"

Тя каза в подкаст на NPR, че е изпитала "невероятна тъга"

4 февруари 2026, 15:23
М илиардерът филантроп Мелинда Френч Гейтс заяви, че споменаването на бившия ѝ съпруг, съоснователя на Microsoft Бил Гейтс, в нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, е върнало "болезнени времена в брака ми".

Тя каза в подкаст на NPR, че е изпитала "невероятна тъга", пише BBC.

"Толкова съм щастлива, че съм далеч от цялата тази кал", каза тя. Двойката се разведе през 2021 г.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включват твърдение на Епстийн, че Бил Гейтс е хванал полово предавана болест. Говорител на Гейтс определи това твърдение като "абсолютно абсурдно".

Бил Гейтс не е обвиняван в неправомерни действия от нито една от жертвите на Епстийн, а появата на името му в документите не предполага престъпна дейност от какъвто и да е вид.

Милиардерът наруши мълчанието си по повод публикуването на файловете от Министерството на правосъдието на САЩ в интервю за австралийската медия 9News. Той заяви, че контактите му с Епстийн са били ограничени до вечери и че никога не е посещавал острова на Епстийн.

"Съжалявам за всяка минута, която съм прекарал с него, и се извинявам, че съм го направил", добави Гейтс.

В интервю за подкаста Wild Card на NPR Мелинда Френч Гейтс каза: "За мен лично е трудно всеки път, когато излязат подобни детайли. Защото това връща спомени за някои много, много болезнени времена в брака ми."

Американските медии съобщават, че преди раздялата им, след 27 години брак, Мелинда Френч Гейтс е била разстроена от връзките на съпруга си с Епстийн. След обявяването на раздялата Бил Гейтс призна, че през 2019 г. е имал афера със служителка на Microsoft.

Твърденията за Бил Гейтс са включени в повече от три милиона документа, публикувани миналата седмица от Министерството на правосъдието на САЩ.

Два имейла от 18 юли 2013 г. изглежда са били съставени от Епстийн, но не е ясно дали изобщо са били изпратени до Гейтс.

И двата са изпратени от имейл акаунта на Епстийн обратно към същия акаунт, като не се вижда адрес, свързан с Гейтс, а писмата не са подписани.

Единият имейл е написан като писмо за напускане от фондация "Бил и Мелинда Гейтс" и се оплаква, че е трябвало да бъде набавено лекарство за Бил "за да се справи с последиците от секс с руски момичета".

Другият, който започва със "скъпи Бил", се оплаква, че Бил Гейтс е прекратил приятелство, и отправя още твърдения, че той се е опитал да прикрие полово предавана инфекция, включително от тогавашната си съпруга Мелинда.

Мелинда Гейтс разкрива истината за развода с Бил Гейтс

В интервюто си за австралийските медии Бил Гейтс добави, че този имейл никога не е бил изпращан и че съдържанието му е "невярно".

През годините Бил Гейтс и неговите представители омаловажаваха връзката му с Епстийн. Той по-рано е казвал, че са имали само "няколко вечери", на които са обсъждали филантропски проект, който така и не се е реализирал.

След последните твърдения говорител на Бил Гейтс заяви: "Единственото, което показват тези документи, е разочарованието на Епстийн, че не е имал продължаващи отношения с Гейтс, и докъде е бил готов да стигне, за да го вкара в капан и да го оклевети."

Той добави: "Тези твърдения, от доказан, озлобен лъжец, са абсолютно абсурдни и напълно неверни."

Много от документите, имейлите и снимките, включени в милионите файлове, публикувани миналата седмица от Министерството на правосъдието, хвърлят светлина върху огромната мрежа на Епстийн от знаменитости, бизнес лидери и световни политици, контакти, които в някои случаи са продължили дори след присъдата му през 2008 г. за склоняване на 14-годишно момиче.

Епстийн почина в затвор в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по дело за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Източник: BBC    
