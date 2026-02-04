Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

П ланинските спасители предупреждават за повишена лавинна опасност в района на Седемте рилски езера. През вчерашния ден са паднали три лавини, съобщиха за БНР от планинския спасителен отряд в Дупница.

Лавинната опасност по циркуса се увеличава последните дни с промяната на времето, добавят спасителите.

Лавина затрупа скиор в Рила

Снежната покривка по Седемте езера достига до около 1,20 м. и това привлича скиори, привърженици на екстремните спускания, сноубордисти. Едната е от лавините е предизвикана точно от сноубордисти, другите две са от групи с туристи, които при преминаване са предизвикали свличането на снежната маса. Доброто е, че няма пострадали. Ръководителят на екипа от четирима спасители на дежурство на Седемте езера днес Мартин Джокин:

"Има по-висока лавинна опасност, повишена. В момента духат силни ветрове, затопля се времето. Лифтът не работи заради вятъра".