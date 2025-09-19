Естония задейства член 4 на НАТО

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Е стония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал.

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути.

НАТО и ЕС реагираха остро на руските самолети, нарушили въздушното пространство на Естония

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша накара по-рано този месец централноевропейската страна също да поиска консултации по този член.