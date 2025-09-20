Свят

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна

20 септември 2025, 19:14
Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство
Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол
Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян
Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"
Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити

Въпреки критиките: Израел засилва офанзивата в Газа, десетки убити
Естония задейства член 4 на НАТО

Естония задейства член 4 на НАТО
НАТО и ЕС реагираха остро на руските самолети, нарушили въздушното пространство на Естония

НАТО и ЕС реагираха остро на руските самолети, нарушили въздушното пространство на Естония

У величаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предаде ДПА.

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.

Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.

Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
НАТО Русия Турция Въздушно наблюдение Система MEROPS Нарушения на въздушното пространство Украйна Полша Румъния Руски дронове
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

България Преди 41 минути

В хода на разследването са претърсени 10 имота

Пезешкиан: Иран може да превъзмогне всяко повторно налагане на санкциите

Свят Преди 2 часа

Процесът на повторно налагане би възстановил санкциите на ООН срещу Иран

Без промяна в полетите на "Васил Левски" след кибератаката на летища в Европа

България Преди 4 часа

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

Технологии Преди 4 часа

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие

<p>Бебе и двама&nbsp;възрастни&nbsp;загинаха след срив в мрежата на мобилен оператор</p>

Свят Преди 4 часа

Повредата засегна три от шестта австралийски щата и продължи 10 часа

Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Свят Преди 4 часа

Полицията съобщи, че е реагирала на сигнал за инцидент на летището, но не даде повече подробности

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

България Преди 4 часа

Не са нужни 100 кг наркотици, а само 2-3 грама, за да застрашат живота на децата, споделя шефът на отдел "Борба с наркотрафика"

<p>Мащабен пожар в Бургас</p>

България Преди 5 часа

Горят автомобилни гуми и други отпадъци

<p>Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт</p>

България Преди 5 часа

По разпореждане на министъра на енергетиката от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта

<p>Огромно задръстване по &bdquo;Ботевградско шосе&ldquo; към АМ &bdquo;Хемус&ldquo;</p>

България Преди 5 часа

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София

<p>Къде е истината? И Украйна, и Русия се хвалят с успехи на фронта</p>

Свят Преди 5 часа

Руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 383 украински безпилотни летателни апарата

Бьорн Борг

Свят Преди 6 часа

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция

Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет

Любопитно Преди 7 часа

„Видях повече картини и статуи, отколкото който и да е човек някога е виждал“, каза още американският президент

<p>Германски магазин забрани на евреите да влизат: &bdquo;Не мога да ви понасям&ldquo;</p>

Свят Преди 7 часа

„Гледам новините всяка вечер. И когато видях какво правят евреите в ивицата Газа, изгубих самообладание и разпечатах плаката“, обяснява собственикът

Принц Хари

Любопитно Преди 8 часа

По-малкият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна е посетил тайно свой роднина в двореца Кенсингтън

Доналд Тръмп

Свят Преди 8 часа

„Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва“, каза още американският президент

