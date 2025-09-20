НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

У величаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предаде ДПА.
Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.
Turkey already demonstrated the most effective response to Russian violations of NATO airspace 10 years ago: Warn them off, and if they ignore the warning, shoot them down.— Jessica Berlin (@berlin_bridge) September 19, 2025
Do nothing and Russia will keep coming. Hit back and they back down. The choice is ours. #Article4 #Estonia pic.twitter.com/ShUwF61YQf
Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.
Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.