Свят

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Основен акцент в дневния ред е идеята за въвеждане на минимална цена за критичните минерали

4 февруари 2026, 16:47
Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес
Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата

Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата "Епстийн"

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"
Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II
Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна
Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?
Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите
Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Н ад 50 държави се събират във Вашингтон, за да търсят начини за намаляване на зависимостта от Китай при доставките на стратегически суровини за отбраната, изкуствения интелект и зелените технологии.

Съединените щати са домакин на международна среща на високо равнище за критичните минерали във Вашингтон, на която министри и представители от десетки държави обсъждат как да диверсифицират и защитят доставките на стратегически суровини, жизненоважни за отбранителната индустрия и развитието на изкуствения интелект.

Основен акцент в дневния ред е идеята за въвеждане на минимална цена за критичните минерали, предложение, подкрепяно от редица държави, но от което администрацията на президента Доналд Тръмп изглежда започва да се дистанцира.

В понеделник Тръмп обяви старта на стратегически американски резерв за минерали под името Project Vault. Инициативата ще бъде финансирана с 2 млрд. долара частен капитал и заем от 10 млрд. долара от Експортно-импортната банка на САЩ.

  • Какво представлява срещата

Форумът е първото издание на новата инициатива Critical Minerals Ministerial, лансирана от Вашингтон с цел изграждане на съюзи срещу доминиращата роля на Китай в глобалните вериги за доставки на критични минерали.

Основната среща на делегациите се провежда в сряда в сградата на Държавния департамент, като домакин е държавният секретар Марко Рубио.

В момента Китай контролира по-голямата част от световните редкоземни елементи, ключови за производството на технологии от смартфони до изтребители. Пекин държи около 60% от запасите и обработва близо 90% от световното производство.

Критични суровини: Канада може да замести САЩ и Китай

  • Кой участва

По данни на Държавния департамент САЩ посрещат представители от над 50 държави, включително страните от Г-7:

  1. Канада,
  2. Франция,
  3. Германия,
  4. Италия,
  5. Япония,
  6. Великобритания и
  7. САЩ – както и
  8. Европейския съюз,
  9. Австралия и
  10. Нова Зеландия.

В рамките на форума Рубио се срещна с външния министър на Южна Корея Чо Хьон, като двамата обсъдиха инвестиции на Сеул в американската индустрия и нуждата от диверсификация на веригите за доставки.

Американският първи дипломат разговаря и с външния министър на Индия Субрахманям Джайшанкар за сътрудничество в областта на критичните минерали.

  • Какво са критичните минерали и защо са важни

Критичните минерали са неенергийни суровини, използвани за производство на батерии, електроника, кабели, оръжия и полупроводници. САЩ ги определят като "съществени за икономическата и националната сигурност" и уязвими на прекъсване на доставките.

Сред тях са:

  1. никел,
  2. кобалт,
  3. литий,
  4. алуминий и
  5. цинк.

За 12 минерала САЩ разчитат изцяло на внос, а за още 29 внасят поне половината от необходимите количества.

В групата попадат и 17-те редкоземни елемента -15 лантанида плюс скандий и итрий. Китай разполага с находища на 12 от тях.

Редкоземните метали имат специални магнитни свойства и са незаменими за електромобили, възобновяема енергия, индустриална автоматизация, електроника и медицинска техника.

Тръмп запасява САЩ с редки метали от дъното на Тихия океан

  • Кой доминира пазара

По данни на Геоложката служба на САЩ световните запаси от редкоземни елементи са около 110 млн. тона. Китай притежава най-големия дял и практически "почти монополно" положение, подкрепено и от хиляди патенти за технологии за преработка.

През последната година Пекин започна да ограничава износа на редкоземни метали. След това Тръмп договори временно примирие с китайския лидер Си Дзинпин, при което ограниченията върху част от металите бяха замразени за една година срещу отказ на САЩ от 100% мита върху китайски стоки.

  • Какво е заложено на срещата

В сряда встъпителни речи ще изнесат вицепрезидентът Джей Ди Ванс, Марко Рубио и висши представители на администрацията.

Основен спорен въпрос е идеята за ценови праг, минимална цена за минералите, която да защити инвеститорите и да попречи на големите играчи да изтласкват по-малките чрез дъмпинг. Австралия е сред най-силните поддръжници, но според Reuters администрацията на Тръмп отстъпва от гарантирането на такава цена, което вече доведе до спад на австралийски минни акции.

Вашингтон вероятно ще настоява партньорите да сключат сделки, осигуряващи достъп на американски компании до чужди находища и да ориентират преработката към САЩ и съюзнически държави.

Сделката за минералите – за какво се бори Тръмп

  • Кои други държави развиват капацитет

Австралия има четвъртите по големина запаси от редкоземни елементи и през октомври подписа споразумение със САЩ за достъп срещу инвестиции. Въпреки това резервите ѝ са около седем пъти по-малки от китайските.

Гренландия също е богата на критични минерали, но добивът там среща сериозна съпротива от местното инуитско население.

  • Запасяват ли се държавите

Да. Освен Project Vault на САЩ, Япония, Южна Корея, ЕС и Австралия изграждат стратегически резерви, за да се защитят от прекъсвания на доставките.

ЕС прие плана RESourceEU, Япония подсили системата си за складиране, Южна Корея поддържа държавен резерв, а Австралия обяви стратегически фонд за 1,2 млрд. долара за критични минерали.

Критични минерали Зависимост от Китай Диверсификация на доставките Редкоземни елементи Стратегически резерви Среща във Вашингтон Отбрана Изкуствен интелект Зелени технологии Project Vault
Последвайте ни

По темата

Сандов с позиция за случая

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

Сарафов с нова информация за случая

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

Терзиев с нова версия за

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза

Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Porsche обмисля да дръпне шалтера на електрическите Boxster и Cayman

Porsche обмисля да дръпне шалтера на електрическите Boxster и Cayman

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

България Преди 31 минути

Предоставя се възможност за осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания

Консултациите при президента продължават другия вторник

Консултациите при президента продължават другия вторник

България Преди 37 минути

Тежка катастрофа с няколко коли и бус на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с няколко коли и бус на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

Инцидентът се е случил малко след Враня в посока София

Чанинг Тейтъм претърпя сериозна операция на рамото

Чанинг Тейтъм претърпя сериозна операция на рамото

Свят Преди 1 час

„Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Този ще бъде труден. Но както и да е. Да го направим“, написа той в социалните мрежи

<p>Хората на Тръмп се изтеглят от Минеаполис</p>

Имиграционните се изтеглят от Минеаполис

Свят Преди 1 час

Започва изтеглянето на 700 федерални служители

От блясъка до легендата: Какво се случи с фаталните жени на Стария Холивуд

От блясъка до легендата: Какво се случи с фаталните жени на Стария Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

Фаталните жени определиха Златната ера на Холивуд – но вижте какво стана с тези легендарни актриси след разцвета им

Илон Мъск стана първият човек в историята с над 850 млрд. долара

Илон Мъск стана първият човек в историята с над 850 млрд. долара

Любопитно Преди 2 часа

Една от най-важните фигури в света на технологиите, Илон Мъск, надмина състоянието си от 850 милиарда долара

Липсващото щастие се завръща за три зодии

Липсващото щастие се завръща за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Според астролозите, на този ден Уран, който тръгва в директно движение, ще предизвика големи вътрешни промени, неочаквани осъзнавания и емоционално облекчение

Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

България Преди 3 часа

Той е задържан за блудство с деца на 8 години и 7 години

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 3 часа

Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

България Преди 3 часа

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствие на и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов

Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Любопитно Преди 3 часа

Сабрина Карпентър предизвика бурни реакции на „Грами“, след като излезе на сцената с жив гълъб, а PETA я обвини в жестоко отношение към животните, докато фенове и собственикът на птицата я защитиха

Въвеждат национална транспортна система

Въвеждат национална транспортна система

България Преди 4 часа

Министерството на транспорта предвижда и създаването на единен електронен билет за цялостно пътуване

Разбиха огромна фабрика за незаконни цигари до Перник

Разбиха огромна фабрика за незаконни цигари до Перник

България Преди 4 часа

В съвместната спецакция са участвали Прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и британските служби

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Свят Преди 4 часа

Договорът New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия, изтича тази седмица

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

България Преди 4 часа

Автомобилът бил оставен в близост до бензиностанция преди кръстовище

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дженифър Гарнър показа какъ е бил за нея януари 2026: студ, движение и щастливи моменти

Edna.bg

Джони Деп е неузнаваем на снимачната площадка на новия си филм!

Edna.bg

Раздяла в Левски часове след загубата от Лудогорец

Gong.bg

Вихрен с първа победа в зимните контроли

Gong.bg

Президентът насрочи консултации и с последните три парламентарни групи

Nova.bg

Сарафов за случая „Петрохан”: Има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала „Туин Пийкс”

Nova.bg