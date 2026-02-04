Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Н ад 50 държави се събират във Вашингтон, за да търсят начини за намаляване на зависимостта от Китай при доставките на стратегически суровини за отбраната, изкуствения интелект и зелените технологии.

Съединените щати са домакин на международна среща на високо равнище за критичните минерали във Вашингтон, на която министри и представители от десетки държави обсъждат как да диверсифицират и защитят доставките на стратегически суровини, жизненоважни за отбранителната индустрия и развитието на изкуствения интелект.

Основен акцент в дневния ред е идеята за въвеждане на минимална цена за критичните минерали, предложение, подкрепяно от редица държави, но от което администрацията на президента Доналд Тръмп изглежда започва да се дистанцира.

В понеделник Тръмп обяви старта на стратегически американски резерв за минерали под името Project Vault. Инициативата ще бъде финансирана с 2 млрд. долара частен капитал и заем от 10 млрд. долара от Експортно-импортната банка на САЩ.

Какво представлява срещата

Форумът е първото издание на новата инициатива Critical Minerals Ministerial, лансирана от Вашингтон с цел изграждане на съюзи срещу доминиращата роля на Китай в глобалните вериги за доставки на критични минерали.

Основната среща на делегациите се провежда в сряда в сградата на Държавния департамент, като домакин е държавният секретар Марко Рубио.

В момента Китай контролира по-голямата част от световните редкоземни елементи, ключови за производството на технологии от смартфони до изтребители. Пекин държи около 60% от запасите и обработва близо 90% от световното производство.

Критични суровини: Канада може да замести САЩ и Китай

Кой участва

По данни на Държавния департамент САЩ посрещат представители от над 50 държави, включително страните от Г-7:

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ – както и Европейския съюз, Австралия и Нова Зеландия.

В рамките на форума Рубио се срещна с външния министър на Южна Корея Чо Хьон, като двамата обсъдиха инвестиции на Сеул в американската индустрия и нуждата от диверсификация на веригите за доставки.

Американският първи дипломат разговаря и с външния министър на Индия Субрахманям Джайшанкар за сътрудничество в областта на критичните минерали.

Met with Republic of Korea Foreign Minister Cho on the sidelines of the Critical Minerals Ministerial. We talked about our recent commitments to increase ROK investments to rebuild critical U.S. industries and the importance of diversifying and securing critical mineral supply… pic.twitter.com/rUKm5VTdfk — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

Какво са критичните минерали и защо са важни

Критичните минерали са неенергийни суровини, използвани за производство на батерии, електроника, кабели, оръжия и полупроводници. САЩ ги определят като "съществени за икономическата и националната сигурност" и уязвими на прекъсване на доставките.

Сред тях са:

никел, кобалт, литий, алуминий и цинк.

За 12 минерала САЩ разчитат изцяло на внос, а за още 29 внасят поне половината от необходимите количества.

В групата попадат и 17-те редкоземни елемента -15 лантанида плюс скандий и итрий. Китай разполага с находища на 12 от тях.

Редкоземните метали имат специални магнитни свойства и са незаменими за електромобили, възобновяема енергия, индустриална автоматизация, електроника и медицинска техника.

Тръмп запасява САЩ с редки метали от дъното на Тихия океан

Кой доминира пазара

По данни на Геоложката служба на САЩ световните запаси от редкоземни елементи са около 110 млн. тона. Китай притежава най-големия дял и практически "почти монополно" положение, подкрепено и от хиляди патенти за технологии за преработка.

През последната година Пекин започна да ограничава износа на редкоземни метали. След това Тръмп договори временно примирие с китайския лидер Си Дзинпин, при което ограниченията върху част от металите бяха замразени за една година срещу отказ на САЩ от 100% мита върху китайски стоки.

Today I’m in #Washington, D.C. for a meeting to discuss critical minerals with counterparts from around the world. Stay tuned for more. pic.twitter.com/lJ1dmdMxj5 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2026

Какво е заложено на срещата

В сряда встъпителни речи ще изнесат вицепрезидентът Джей Ди Ванс, Марко Рубио и висши представители на администрацията.

Основен спорен въпрос е идеята за ценови праг, минимална цена за минералите, която да защити инвеститорите и да попречи на големите играчи да изтласкват по-малките чрез дъмпинг. Австралия е сред най-силните поддръжници, но според Reuters администрацията на Тръмп отстъпва от гарантирането на такава цена, което вече доведе до спад на австралийски минни акции.

Вашингтон вероятно ще настоява партньорите да сключат сделки, осигуряващи достъп на американски компании до чужди находища и да ориентират преработката към САЩ и съюзнически държави.

Сделката за минералите – за какво се бори Тръмп

Кои други държави развиват капацитет

Австралия има четвъртите по големина запаси от редкоземни елементи и през октомври подписа споразумение със САЩ за достъп срещу инвестиции. Въпреки това резервите ѝ са около седем пъти по-малки от китайските.

Гренландия също е богата на критични минерали, но добивът там среща сериозна съпротива от местното инуитско население.

Запасяват ли се държавите

Да. Освен Project Vault на САЩ, Япония, Южна Корея, ЕС и Австралия изграждат стратегически резерви, за да се защитят от прекъсвания на доставките.

ЕС прие плана RESourceEU, Япония подсили системата си за складиране, Южна Корея поддържа държавен резерв, а Австралия обяви стратегически фонд за 1,2 млрд. долара за критични минерали.