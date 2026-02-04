Свят

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Тръмп: Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри

4 февруари 2026, 19:57
Източник: iStock/Getty Images

К итайският президент Си Дзинпин проведе днес телефонни разговори с американския и руския си колеги Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Това се случва преди очакваното посещение на държавния глава на САЩ в Китай през април, предаде Китайската централна телевизия, цитирана от "Ройтерс".

Тръмп се обади на Си, САЩ и Китай май се разбраха

"Току-що проведох отличен телефонен разговор с президента на Китай Си. Беше дълъг и задълбочен разговор, по време на който бяха обсъдени много важни теми, включително търговия, военни въпроси, априлското ми пътуване до Китай (което очаквам с нетърпение!), Тайван, войната между Русия и Украйна, настоящата ситуация с Иран, закупуването на петрол и газ от Китай от Съединените щати, разглеждането от страна на Китай на закупуването на допълнителни селскостопански продукти, включително увеличаване на количеството соя до 20 милиона тона за текущия сезон (те са поели ангажимент за 25 милиона тона за следващия сезон!), доставки на самолетни двигатели и редица други теми, всички много позитивни! Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри и двамата осъзнаваме колко е важно да се запазят такива. Вярвам, че през следващите три години от моето президентство ще бъдат постигнати много положителни резултати, свързани с президента Си и Китайската народна република!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Преди това Си каза на Путин, че Китай и Русия трябва да разработят "всеобщ план" за развитието на двустранните си отношения.

Двамата лидери разговаряха по видеоконферентна връзка, а части от разговора бяха излъчени от руската държавна телевизия.

"За руско-китайските отношения уверено може да се каже, че всяко време на годината е пролет", заяви Путин. Той допълни, че видеоконферентната среща с китайския му колега се е състояла "в началото на новата година, когато правим равносметка за изминалия период и планираме бъдещето".

Путин посочи, че разговорът се състои в "символичен ден според китайския народен календар".

Ключова среща: Си Дзинпин ще посети Путин в Москва

"Днес е Ли Чин, първият ден на пролетта, след което студовете отминават, настъпва обновление и началото на нов цикъл в природата", добави той.

Руският президент каза, че е убеден в здравината и развитието на руско-китайските отношения, независимо от международната конюнктура.

"Бих искал лично да поздравя Вас и чрез Вас целия приятелски китайски народ за настъпването на новата 2026 година и за настъпващия празник на пролетта, с който ще дойде годината на червения огнен кон, доколкото знаем. А тя се характеризира със сила, енергия и стремеж за движение напред. Това е нещо, което отличава връзките между нашите страни, независимо от международната конюнктура. Уверен съм в тяхната стабилност и постепенно развитие във всички области", добави Путин.

Източник: БТА, Валерия Динкова, Владимир Арангелов    
Си Дзинпин Доналд Тръмп Владимир Путин
