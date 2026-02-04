Милиони в Германия са застрашени от бедност

Свят

4 февруари 2026, 17:01
Източник: iStock

В се повече хора в Германия изпитват парични затруднения в ежедневието. Официални данни сочат, че над 13,3 млн. души в страната са застрашени от бедност, съобщава Deutsche Welle.

Как е възможно това в богата страна като Германия?

В Германия се увеличава броят на хората, застрашени от бедност.  По данни на Федералната статистическа служба през миналата 2025 година близо 13,3 млн. души в Германия са били застрашени от бедност. Това представляват 16,1% от населението на страната. Техният дял се е увеличил и спрямо предходната година, когато е бил от 15,5%.

Под границата на бедността

Като застрашени от бедност се смятат хората, чиито доходи са по-малко от 60% от средното за страната ниво. През 2025 година тази гранична стойност се е равнявала на 1 446 евро чист доход за несемеен, а за домакинствата с двама пълнолетни и две деца под 14 годишна възраст – тя е била 3 036 евро на месец.

Особено несемейни, живеещи в самостоятелно жилище, както и самотни майки или безработни са особено често застрашени от бедност. Доходите на почти 65% от тези групи са се намирали под линията на бедността. В същата група на хората в риск от бедност попадат и редица хора в пенсионна възраст.

Социално изключване

Още по-драматични са данните за онези, които поради липса на средства на практика са изключени от социалния живот на обществото – тоест от възможността да ползват предложения в сферата на образованието, културата, спорта, изкуствата и т.н. Ако те също бъдат взети предвид, броят на застрашените от бедност или социално изключване през миналата година би нараснал до 17,6 млн. души. Това отговаря на дял от над една пета от цялото общество.

В богата страна като Германия има семейства с деца, в които не е възможно да се поправи счупено легло или повредена перална машина поради липса на средства. Данните за 2025 г. сочат, че 15,2% от децата са били застрашени от бедност. Най-големият рисков фактор в това отношение е ниското ниво на образование на родителите, което почти винаги води до безработица или нископлатен труд.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
