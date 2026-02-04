Консултациите при президента продължават другия вторник

България

4 февруари 2026, 17:47
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова продължава във вторник другата седмица, 10 февруари, провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от президентството.

Йотова ще приеме в президентската институция от 10:00 ч. „Алианс за права и свободи“, от 11:30 ч. – „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), и от 13:00 ч. – „Величие“. 

„Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници“, каза по-рано днес президентът Йотова. 

Вчера държавният глава разговаря с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), а днес - с „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН). В понеделник от „Възраждане“ заявиха, че няма да участват в консултациите.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. 

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
