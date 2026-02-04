Свят

Бурята „Леонардо“ „потопи“ Южна Испания

„Червен код“ за повишено ниво на реките е издаден за районите на Кадис и Ронда

4 февруари 2026, 17:42
Бурята „Леонардо“ „потопи“ Южна Испания
Източник: EPA/БГНЕС

Ч аст от Южна Испания и няколко региона на Португалия са засегнати от „необичайно“ обилни валежи заради бурята „Леонардо“. Стихията наложи евакуацията на 3000 души в Андалусия, парализира железопътния трафик и наложи затварянето на много училища, предаде „Франс прес“.

Иберийският полуостров е на „първа линия“, когато става въпрос за климатични промени. От няколко години той е връхлитан от все по-дълги и все по-чести горещи вълни и опустошителни проливни дъждове, отбелязва АФП.

Трима души в неизвестност след наводнения в Испания

Южната испанската област Андалусия беше засегната от валежи, определени от държавната метеорологична служба „Аемет“ като „необичайни и създаващи риск от възможни кални свлачища и наводнения“.

„Почвата е толкова влажна, а в речните корита се е събрала толкова много вода, че има опасност да се стигне до много, много по-сериозни наводнения“, предупреди в X говорителят на службата Рубен дел Кампо.

„Червен код“ за повишено ниво на реките е издаден за районите на Кадис и Ронда и няколко от околните планински масиви.

Наводнения взеха жертви в Испания

„Нощта беше изключително интензивна“, каза пред обществената телевизия ТВЕ Карлос Гарсия – кмет на малкото градче Грасалема, който потвърди, че от полунощ в региона са паднали „180 литра“ дъжд на кв. метър.

На този етап превантивно са евакуирани над 3000 души, а повечето училища, с изключение на тези в провинция Алмерия в най-източната част на областта, са затворени от местните власти, а пътуванията са силно непрепоръчителни.

Тези мерки са „много ефективни“, увериха регионалните власти в X, но оцениха, че въпреки това се е случил „най-лошият сценарий“.

Железопътният транспорт в област Андалусия почти изцяло е спрял да се движи, обяви националният оператор „Ренфе“.

Вчера, преди новите дъждове, областният ръководител Хуан Мануел Морено, призова населението към „изключително повишена бдителност“, малко преди да обяви разполагането на военни от специално армейско спасително подразделение.

Съседна Португалия, която през последните седмици беше връхлетяна от няколко последователни бури, също е заплашена от „Леонардо“, който ще се усеща до събота, съобщи Националният институт за моретата и атмосферата.

Институтът предупреди, че се очакват „постоянни, на моменти проливни валежи, но също и снеговалежи и силни ветрове. Възможни са затруднения в морския транспорт“.

Потоп в Испания, жертви и ранени

Към 8 ч. тази сутрин аварийно-спасителните служби са се отзовали на над 200 сигнала за инциденти, основно наводнения в градски райони, паднали дървета или свлачища, които не са причинили жертви или големи щети.

Най-тежко са засегнати Лисабон и предградията, както и южната провинция Алгарве.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Буря Леонардо Обилни валежи Южна Испания
Последни новини

