Свят

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Така Дмитриев отговори на заплахата Полша да разследва връзките на Епстийн с Русия

4 февруари 2026, 21:52
Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити
Източник: АР/БТА

С пециалният пратеник на Кремъл за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията за участие на руските разузнавателни служби в скандала около покойния Джефри Епстийн, предаде ДПА. 

"Отчаяни, покварени, лъжливи елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието", написа Дмитриев в X.

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

"Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината", добави той. 

Изявлението на Дмитриев идва след като полският министър-председател Доналд Туск обяви началото на разследване във връзка с публикуваните от американското правителство в петък нови документи от разследването на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Туск съобщи, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за евентуално въздействие върху Полша, след като полският премиер подчерта, че скандалният финансист може да е имал тесни връзки с Русия. 

В отговор на това Дмитриев написа: "Вашата конспирация и фалшива пропагандна машина бяха разкрити".

Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

"Край на покварените и често сатанински либерални елити", добави той. 

Дмитриев е главен преговарящ на Кремъл в преговорите със САЩ.

Припомняме, че в продължение на години американският мултимилионер Епстийн е управлявал мрежа, която е експлоатирала множество млади жени и непълнолетни момичета, като в същото време е поддържал връзки с много хора от световния елит, сред които известни политици и бизнесмени.

Според официалната информация се е самоубил в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на жени. 

Връзките му с високопоставени личности като семейство Клинтън, американският президент Доналд Тръмп и Андрю Маунтбатън-Уиндзор от британското кралско семейство предизвикаха голям политически скандал в САЩ и други западни страни. 

Новите публикувани документи показаха, че Епстийн е имал връзки и с много други страни, включително България.

Източник: БТА, Симеон Томов    
Джефри Епстийн Руски разузнавателни служби
Последвайте ни
Червен код за области в България утре

Червен код за области в България утре

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Говори майката на издирвания за

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да защитим лапите на кучето си през зимата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Създават Туристически гаранционен фонд

Създават Туристически гаранционен фонд

България Преди 1 час

Законопроектът цели по-добра защита на потребителите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

България Преди 1 час

Близо 700 са сигналите, получени за две години и половина

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

Свят Преди 2 часа

О'Донъл: В ход е планиране на дейности за повишена бдителност в арктическата зона

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Свят Преди 2 часа

Тръмп: Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри

Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин

Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин

България Преди 3 часа

Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност

Русия окървави Украйна в разгара на преговорите за мир

Русия окървави Украйна в разгара на преговорите за мир

Свят Преди 4 часа

Украинските власти разследват военно престъпление

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

България Преди 4 часа

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

България Преди 4 часа

Сандов: Държавата не е била ощетена с нито една стотинка

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

Приеха промените за вторите пенсии на първо четене в социалната комисия

България Преди 5 часа

Предоставя се възможност за осигурените да избират по какъв начин да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания

Консултациите при президента продължават другия вторник

Консултациите при президента продължават другия вторник

България Преди 5 часа

Бурята „Леонардо“ „потопи“ Южна Испания

Бурята „Леонардо“ „потопи“ Южна Испания

Свят Преди 5 часа

„Червен код“ за повишено ниво на реките е издаден за районите на Кадис и Ронда

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Свят Преди 5 часа

Участниците в преговорите за Украйна в Абу Даби се съгласиха да ги продължат на 5 февруар

Експерти предупреждават за три вируса, които могат да се превърнат в пандемии

Експерти предупреждават за три вируса, които могат да се превърнат в пандемии

Свят Преди 5 часа

Тежка катастрофа с няколко коли и бус на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с няколко коли и бус на АМ „Тракия“

България Преди 5 часа

Инцидентът се е случил малко след Враня в посока София

,

Милиони в Германия са застрашени от бедност

Свят Преди 5 часа

Все повече хора в Германия изпитват парични затруднения в ежедневието

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Свят Преди 6 часа

Основен акцент в дневния ред е идеята за въвеждане на минимална цена за критичните минерали

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Бойко Кръстанов стана татко за първи път

Edna.bg

F.A.M.E стартира прием за третото издание на своята програма за растеж за жени предприемачи и следващо поколение дами в семейни бизнеси

Edna.bg

Дербито на Варна през очите на капитаните на Спартак и Черно море

Gong.bg

Интер понесе сериозно наказание заради феновете си

Gong.bg

Кристин Лагард приветства Димитър Радев на първото му заседание в ЕЦБ след влизането ни в еврозоната

Nova.bg

Мъжът, планирал опит за убийство на Доналд Тръмп, получи доживотна присъда

Nova.bg