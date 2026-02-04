С пециалният пратеник на Кремъл за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията за участие на руските разузнавателни служби в скандала около покойния Джефри Епстийн, предаде ДПА.
"Отчаяни, покварени, лъжливи елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието", написа Дмитриев в X.
"Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината", добави той.
Изявлението на Дмитриев идва след като полският министър-председател Доналд Туск обяви началото на разследване във връзка с публикуваните от американското правителство в петък нови документи от разследването на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.
Туск съобщи, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за евентуално въздействие върху Полша, след като полският премиер подчерта, че скандалният финансист може да е имал тесни връзки с Русия.
В отговор на това Дмитриев написа: "Вашата конспирация и фалшива пропагандна машина бяха разкрити".
"Край на покварените и често сатанински либерални елити", добави той.
Дмитриев е главен преговарящ на Кремъл в преговорите със САЩ.
Припомняме, че в продължение на години американският мултимилионер Епстийн е управлявал мрежа, която е експлоатирала множество млади жени и непълнолетни момичета, като в същото време е поддържал връзки с много хора от световния елит, сред които известни политици и бизнесмени.
Според официалната информация се е самоубил в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на жени.
Връзките му с високопоставени личности като семейство Клинтън, американският президент Доналд Тръмп и Андрю Маунтбатън-Уиндзор от британското кралско семейство предизвикаха голям политически скандал в САЩ и други западни страни.
Новите публикувани документи показаха, че Епстийн е имал връзки и с много други страни, включително България.
