Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин

Т ри баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин и започнаха свободно плаване по река Дунав, като са нанесли щети на публична инфраструктура. Това съобщи областният управител на Видин Ани Арутюнян. Инцидентът е станал около 3:35 часа на 1 февруари.

По думите ѝ вследствие на инцидента са увредени няколко парапета, както и понтон № 6.

Източник: БТА

Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност.

Локализирани са два кораба при 773-и километър на реката, за които може да се направи обосновано предположение, че са плавателните съдове, причинили щетите. Корабите са задържани, уточни областният управител.

Ани Арутюнян допълни, че към момента се изясняват всички обстоятелства, както и конкретните причини, довели до инцидента.