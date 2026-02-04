България

Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин

Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност

4 февруари 2026, 19:26
Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин
Източник: БТА

Т ри баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин и започнаха свободно плаване по река Дунав, като са нанесли щети на публична инфраструктура. Това съобщи областният управител на Видин Ани Арутюнян. Инцидентът е станал около 3:35 часа на 1 февруари.

По думите ѝ вследствие на инцидента са увредени няколко парапета, както и понтон № 6.

Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност.

Локализирани са два кораба при 773-и километър на реката, за които може да се направи обосновано предположение, че са плавателните съдове, причинили щетите. Корабите са задържани, уточни областният управител.

Ани Арутюнян допълни, че към момента се изясняват всички обстоятелства, както и конкретните причини, довели до инцидента.

Източник: БТА, Росен Младенов    
