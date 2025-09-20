Свят

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Руското министерство на отбраната излезе с позиция в ранните часове на съботния ден

20 септември 2025, 07:33
Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство
Източник: iStock/GettyImages

Р уски изтребители не са нарушили естонското въздушно пространство и са прелетели над неутралните води на Балтийско море, насочвайки се от северозападна Русия към руския балтийски анклав Калининград, съобщи руското министерство на отбраната рано в събота (20 септември), предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Правителството на членката на НАТО Естония заяви, че три руски военни самолета са нарушили нейното въздушно пространство за 12 минути

при „безпрецедентно нагло“ нахлуване.

Инцидентът е станал малко повече от седмица, след като повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, някои от които бяха свалени от самолети на НАТО.

„Полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, регулиращи въздушното пространство, без нарушаване на границите на други държави, както е потвърдено от независими проверки“, заяви руското министерство на отбраната за трите изтребителя МиГ-31 в публикация в Telegram.

„По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорената траектория на полета и не е нарушил естонското въздушно пространство“,

категорични са от ведомството.

В изявлението се казва, че маршрутът, поет от бойците от северозападния руски регион Карелия, „е бил над неутрални води на Балтийско море на разстояние повече от 3 км от остров Вайндуло“, който се намира край естонското крайбрежие.

Припомняме, че три руски военни самолета, които нарушиха естонското въздушно пространство, бяха прихванати от НАТО, съобщава военният алианс. Естонското външно министерство в Талин осъди нарушението като „нагло“. Според ведомството три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в пространството на член на НАТО „без разрешение и са останали там общо 12 минути“ в петък (19 септември) над Финския залив.

Напрежението около въздушното пространство на балтийските държави и Черно море от години е постоянен фактор в отношенията между Русия и НАТО. Редовни са съобщенията за руски военни полети в международното въздушно пространство, които често предизвикват реакцията на силите на Алианса. От своя страна Русия многократно е заявявала, че тези полети се извършват в пълно съответствие с международните правила, регулиращи въздушното пространство, и над неутрални води.

Естония, като член на НАТО и съседка на Русия, е ключова държава в контекста на тези въздушни операции. Нейната въздушна база Амари играе централна роля в мисията на НАТО за охрана на балтийското въздушно пространство, като британски и германски изтребители „Тайфун“ редовно извършват прехвати на руски самолети. Пример за това е прехващането на руски разузнавателен самолет Ил-20 и два изтребителя Су-27 над Финския залив и Балтийско море през април 2023 г., насочващи се към руския анклав Калининград.

Подобни операции от страна на НАТО, включващи румънски, български и турски военновъздушни сили, се наблюдават и над Черно море, където през май 2020 г. бяха съпроводени четири руски самолета, които се приближиха до въздушното пространство на Алианса.

Понякога тези рутинни прехвати ескалират до по-сериозни инциденти. През септември 2022 г. руски изтребител изстреля ракета близо до британски разузнавателен самолет, патрулиращ над Черно море. Лондон определи това като опасен акт, макар Русия да го обясни с техническа грешка. Обединеното кралство възобнови патрулите си с допълнителен ескорт от изтребители, подчертавайки необходимостта от повишена бдителност.

Константната руска военна активност в близост до границите на НАТО, включително с полети към Калининград, поддържа високо ниво на напрежение.

По темата

Източник: Reuters    
Естония руски самолети въздушно пространство НАТО Русия
Последвайте ни
Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна

Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Каква температура харесват котките

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Диви и красиви

Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 43 минути

Победителите ще заминат на екзотично пътешествие в Бали

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Технологии Преди 53 минути

ИИ ще съкрати много работни места, казва шефът на "Амазон"

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Първото си ексклузивно интервю те дадоха в подкаста “След игрите”

Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство

Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство

България Преди 9 часа

Зеленски отбеляза, че е обсъдил средствата за оръжейно производство в Украйна, включително с международните партньори

Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война

Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война

Свят Преди 9 часа

Полицията съобщи, че бомбата е с дължина приблизително 1,5 метра и е тежала около 450 килограма

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

Свят Преди 10 часа

Беларус е управлявана от повече от три десетилетия от авторитарния президент Александър Лукашенко, който е близък съюзник на Путин

Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

България Преди 10 часа

Няма опасност за село Старосел, съобщи Матея Гудев

256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

България Преди 11 часа

На всички заболели е назначено лечение

Тръмп иска Върховният съд да лиши транссексуалните от правото да отбелязват половата си идентичност в паспортите

Тръмп иска Върховният съд да лиши транссексуалните от правото да отбелязват половата си идентичност в паспортите

Свят Преди 11 часа

Това е един от няколкото спора, свързани с укази, подписани от Тръмп след завръщането му на президентския пост

Трима загинали при взрив в завод в Италия

Трима загинали при взрив в завод в Италия

Свят Преди 11 часа

"Да умреш на работа е национален позор. Стига!"

<p>Отложиха делото за катастрофата, при която&nbsp;Сияна</p>

Отложиха делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

България Преди 12 часа

На следващото заседание ще бъдат разпитани свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

България Преди 12 часа

Според кмета хиляди семейства са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода в разгара на зимата

Антинобел за проучвания на гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежа на ноктите

Антинобел за проучвания на гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежа на ноктите

Любопитно Преди 12 часа

Пародийните призове, които се раздават за 35-и път, са посветени на изследвания, които „карат хората да се смеят и после да мислят“

Хеликоптерът на Тръмп кацна аварийно във Великобритания

Хеликоптерът на Тръмп кацна аварийно във Великобритания

Свят Преди 13 часа

Прессекретарят на Белия домзаяви, че "поради малък хидравличен проблем" машината е кацнала на "местно летище"

Иво Димчев с награда от Столична община

Иво Димчев с награда от Столична община

Любопитно Преди 13 часа

Международно признатият артист беше награден за спектакъла МЕТЧ, който създава в Ню Йорк през 2024 година

Мъж, жена и момче са открити простреляни в кола край Сливница

Мъж, жена и момче са открити простреляни в кола край Сливница

България Преди 13 часа

От МВР проверяват случая

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg
1

Децата у нас пият недостатъчно вода

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 септември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 септември, събота

Edna.bg

Артета впечатлен от част от новите попълнения и даде информация за контузиите в Арсенал преди дербито с Ман Сити в неделя

Gong.bg

Големи промени в ръководството на Арсенал - Джош Крьонке с все по-голямо влияние в клуба

Gong.bg

Откриха тялото на мъж край Пловдив

Nova.bg

Предстои слънчева серия почивни дни

Nova.bg