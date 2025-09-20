Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Р уски изтребители не са нарушили естонското въздушно пространство и са прелетели над неутралните води на Балтийско море, насочвайки се от северозападна Русия към руския балтийски анклав Калининград, съобщи руското министерство на отбраната рано в събота (20 септември), предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Правителството на членката на НАТО Естония заяви, че три руски военни самолета са нарушили нейното въздушно пространство за 12 минути

при „безпрецедентно нагло“ нахлуване.

Инцидентът е станал малко повече от седмица, след като повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, някои от които бяха свалени от самолети на НАТО.

„Полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, регулиращи въздушното пространство, без нарушаване на границите на други държави, както е потвърдено от независими проверки“, заяви руското министерство на отбраната за трите изтребителя МиГ-31 в публикация в Telegram.

„По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорената траектория на полета и не е нарушил естонското въздушно пространство“,

категорични са от ведомството.

В изявлението се казва, че маршрутът, поет от бойците от северозападния руски регион Карелия, „е бил над неутрални води на Балтийско море на разстояние повече от 3 км от остров Вайндуло“, който се намира край естонското крайбрежие.

Припомняме, че три руски военни самолета, които нарушиха естонското въздушно пространство, бяха прихванати от НАТО, съобщава военният алианс. Естонското външно министерство в Талин осъди нарушението като „нагло“. Според ведомството три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в пространството на член на НАТО „без разрешение и са останали там общо 12 минути“ в петък (19 септември) над Финския залив.

Напрежението около въздушното пространство на балтийските държави и Черно море от години е постоянен фактор в отношенията между Русия и НАТО. Редовни са съобщенията за руски военни полети в международното въздушно пространство, които често предизвикват реакцията на силите на Алианса. От своя страна Русия многократно е заявявала, че тези полети се извършват в пълно съответствие с международните правила, регулиращи въздушното пространство, и над неутрални води.

Естония, като член на НАТО и съседка на Русия, е ключова държава в контекста на тези въздушни операции. Нейната въздушна база Амари играе централна роля в мисията на НАТО за охрана на балтийското въздушно пространство, като британски и германски изтребители „Тайфун“ редовно извършват прехвати на руски самолети. Пример за това е прехващането на руски разузнавателен самолет Ил-20 и два изтребителя Су-27 над Финския залив и Балтийско море през април 2023 г., насочващи се към руския анклав Калининград.

Подобни операции от страна на НАТО, включващи румънски, български и турски военновъздушни сили, се наблюдават и над Черно море, където през май 2020 г. бяха съпроводени четири руски самолета, които се приближиха до въздушното пространство на Алианса.

Понякога тези рутинни прехвати ескалират до по-сериозни инциденти. През септември 2022 г. руски изтребител изстреля ракета близо до британски разузнавателен самолет, патрулиращ над Черно море. Лондон определи това като опасен акт, макар Русия да го обясни с техническа грешка. Обединеното кралство възобнови патрулите си с допълнителен ескорт от изтребители, подчертавайки необходимостта от повишена бдителност.

Константната руска военна активност в близост до границите на НАТО, включително с полети към Калининград, поддържа високо ниво на напрежение.