Свят

Експерти предупреждават за три вируса, които могат да се превърнат в пандемии

4 февруари 2026, 17:11
Източник: iStock

А ко сте смятали, че ерата на пандемиите е зад гърба ни, експертите по инфекциозни заболявания имат някои неприятни новини: има няколко вируса, които могат да се разпространят неочаквано широко в недалечно бъдеще, предаде IFLScience

В статия за „The Conversation“ Патрик Джаксън, асистент професор по инфекциозни болести в Университета на Вирджиния, посочи три, които ще следи особено внимателно през 2026 г.: грип А, едра шарка по маймуните (mpox) и вирус Оропуш.

„Затоплящата се и все по-населена планета излага хората на контакт с все повече и по-различни вируси“, пише той. „А повишената мобилност означава, че вирусите могат бързо да пътуват по целия свят заедно със своите човешки гостоприемници.“

Грип А

През 2024 г. грип H5 се появи за първи път сред млечни крави в САЩ и бързо се разпространи в стада в множество щати. Оттогава Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщиха за 71 случая при хора и два смъртни случая.

Първият беше жител на Луизиана, заразен с H5N1, който почина през януари 2025 г., докато вторият живееше в щата Вашингтон и е първият човек, за когото е известно, че е бил заразен със свързания щам H5N5.

Работници в млекопроизводството и птицевъдството съставляват почти всички случаи, като в САЩ не е имало предаване от човек на човек. Случаят от ноември беше и първият от февруари 2025 г. насам, отбелязвайки деветмесечна пауза в човешките инфекции.

Това е донякъде успокояващо и CDC поддържа, че рискът за общественото здраве е нисък, но Джаксън не е сам в опасенията си. „Тази широчина на видовете е отличителен белег на опасен патоген, който би могъл да се появи“, каза Дерек Къмингс, епидемиолог от Училището по обществено здраве „Джонс Хопкинс Блумбърг“, пред „U.S. News & World Report“ през януари.

Има и съмнения дали CDC може ефективно да проследява разпространението и обхвата на болестта след съкращенията на финансиране и персонал от администрацията на Тръмп, които според съобщения са довели до закриването на голяма част от инфраструктурата за наблюдение на грипа.

„Колко от това се дължи на факта, че не се случва, спрямо колко е, защото не се докладва, спрямо колко е, защото правителството не ни го докладва?“, попита Анджела Расмусен, вирусолог от Университета на Саскачеван, пред „Los Angeles Times“.

Маймунска шарка

Вирусът Mpox – по-рано наричан маймунска шарка  – е бил причина за безпокойство в Африка от първото си документиране през 70-те години, но едва наскоро придоби широко внимание на Запад.

„Mpox е тясно свързан с едрата шарка и инфекцията води до треска и болезнен обрив, който може да продължи седмици“, каза Джаксън. Той е разделен на четири групи, или субклади, известни като Ia, Ib, IIa и IIb.

През 2022 г. огнище на клада IIb се разпространи в над 100 държави чрез предаване от човек на човек, главно чрез сексуален контакт. Въпреки че броят на случаите оттогава е намалял и извънредното положение в общественото здраве беше обявено за приключило, огнището продължава, а през 2023 г. към него се присъедини огнище на клада Ib, което започна в Демократична република Конго и се разпространи в множество съседни страни до 2024 г.

Въпреки че клада I все още не се е разпространила толкова широко, колкото клада II, CDC съобщи за 10 случая в САЩ от 2024 г. насам, включително три случая на клада Ib Mpox в Калифорния. Към 30 ноември 2025 г. в Обединеното кралство е имало 19 случая на клада Ib Mpox.

Повечето хора в тези случаи са съобщили за преки или косвени връзки с пътувания до страни, където Mpox циркулира, но доказателствата показват, че вече има и предаване от човек на човек извън Африка.

В началото на огнището през 2022 г. епидемиолози в Африка изразиха съжаление за липсата на внимание към Mpox от другаде. Адесола Йинка-Огунлейе от Нигерийския център за контрол на заболяванията в Абуджа заяви пред Nature News, че „светът плаща цената за това, че не е реагирал адекватно“ на по-ранни огнища, включително на едно в Нигерия през 2017 г.

В своя доклад от януари 2026 г. CDC заяви, че очаква „допълнителни случаи в Европа и Съединените щати“. Въпреки че повечето случаи са леки и ще отшумят сами след няколко седмици – и има налична ваксина – няма специфично лечение.

Вирус Оропуш

Първоначално идентифициран в Тринидад през 50-те години на миналия век, Оропуш е инфекция, пренасяна от насекоми, главно от хапещи комари (Culicoides paraensis). Смята се, че произхожда от ленивци, откъдето идва и понякога наричаното „ленивска треска“.

Преди ограничено до Амазонка, случаите започнаха да се появяват в цяла Южна и Централна Америка през 2000-те години, а по време на огнище през 2024 г. за първи път бяха докладвани случаи, свързани с пътувания, в Европа, както и първите регистрирани смъртни случаи в Бахия, Бразилия.

„Хапещият комар, който пренася вируса Оропуш, се среща в цяла Северна и Южна Америка, включително югоизточните Съединени щати“, каза Джаксън. „Обхватът на вируса може да продължи да се разширява.“

По време на огнището през 2024 г. имаше и съобщения за вертикално предаване – от майка на дете – и вирусът е бил свързан със случаи на микроцефалия, състояние, при което главата на бебето се развива, за да бъде по-малка от очакваното.

В отговор на нарастването на случаите и увеличаването на обхвата на Оропуш, Световната здравна организация публикува доклад на 5 януари 2026 г., очертаващ пътна карта за изследвания и разработки за борба с болестта.

Един от приоритетите, които очертава, е разработването на ваксини и терапии, каквито Оропуш в момента няма.

Други заболявания

Това са само три примера, но има много други патогени, които имат потенциала да се разпространят по-далеч или в нови региони при подходящи – или неподходящи – обстоятелства.

Вирусът Чикунгуня е един от тях. Вирусът, пренасян от комари, има симптоми, подобни на денга и зика, и отбеляза възход в няколко страни миналата година, с 445 271 предполагаеми и потвърдени случая и 155 смъртни случая между 1 януари и 30 септември 2025 г.

Скорошно огнище на вируса Нипа в Западен Бенгал също привлече внимание, но досега изследователите заявиха, че има малко причини за притеснение относно превръщането му в голяма епидемия или пандемия.

Професор Пиеро Олиаро от Оксфордския университет заяви пред UK Science Media Centre на 28 януари, че „въз основа на наличната информация, настоящото огнище не изглежда по-голямо или по-тежко от предишни огнища на Нипа“ и че „вирусът в момента не проявява трансмисивността, необходима за причиняване на пандемия“."

Реакцията на огнището беше описана от д-р Ефстатиос Гиотис от Университета на Есекс като „бърза и целенасочена“.

Нипа, наред с всички гореспоменати вируси, е включен в списъка на приоритетните патогени на СЗО, който служи като ръководство за това къде трябва да бъдат разпределени световните ресурси, за да се предпазят най-ефективно от разпространението на болести. Реакцията в Западен Бенгал може би трябва да осигури известно уверение, че тази система работи.

От друга страна, дори болести, с които би трябвало да можем да се справим, отбелязват завръщане. Морбилито отбеляза възход през последните месеци на фона на спадащите нива на ваксинация, като няколко страни загубиха статута си на елиминиране. Очаква се САЩ да загубят статута си на страна, елиминирала морбили, през април на среща, свикана от Панамериканската здравна организация.

Както отбелязва Джаксън, здравните специалисти винаги трябва да бъдат нащрек: „По света хората, животните и по-широката среда са зависими един от друг. Бдителността към известни и нововъзникващи вирусни заплахи, както и разработването на нови ваксини и лечения, могат да помогнат за опазването на всички.“

Източник: IFL Science    
Пандемии Инфекциозни заболявания Вируси Грип А Mpox Вирус Оропуш Обществено здраве Глобални заплахи Ваксини Нововъзникващи патогени
