Чанинг Тейтъм претърпя сериозна операция на рамото

„Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Този ще бъде труден. Но както и да е. Да го направим“, написа той в социалните мрежи

4 февруари 2026, 16:44
Ч анинг Тейтъм е претърпял операция.

Актьорът сподели снимка в Instagram от болничното си легло, докато се подготвя да легне под ножа заради „разкъсано рамо“.

На черно-бялата фотография звездата от „Професия: Стриптийзьор“ се вижда да лежи в болнично легло, облечен с хирургическа шапка и болничен халат.

„Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Този ще бъде труден. Но както и да е. Да го направим“, написа той.

Актьорът обясни причината за престоя си в болницата чрез своите Instagram Stories. В първата публикация Тейтъм сподели рентгенова снимка на горната част на ръката и рамото си, на която ясно се вижда, че две кости са счупени.

„Счупено рамо“, написа той, а след това публикува втора снимка на същата област след хирургичната интервенция.

„Разклатено рамо. Ура“, гласи надписът към последващата рентгенова снимка, на която се вижда голям винт, поставен на мястото си, за да държи костите заедно.

Тейтъм не разкри как е получил контузията си, въпреки че актьорът е известен с това, че изпълнява сам голяма част от каскадите във филмите си.

През септември звездата от „Roofman“ сподели пред Variety, че се е контузил по време на снимките на „Отмъстителите: Страшният съд“, чиято премиера е насрочена за декември 2026 г.

Изданието съобщи, че Тейтъм се е появил на интервюто, накуцвайки, а неговият дубльор е поел много от по-тежките сцени във филма, тъй като актьорът е трябвало да се подложи на интензивна физиотерапия заради травма на крака.

„Имахме много повече снимки“, каза Тейтъм пред Variety, включително сцена с „голяма битка“ с колегата му Робърт Дауни-младши, който влиза в ролята на Доктор Дуум.

„Не става въпрос за болката, която изпитвам в момента“, продължи Тейтъм, говорейки за контузията си. „Става въпрос за това, че знам, че не мога да върна това назад. И сега знам какви ще бъдат следващите шест месеца от живота ми... Просто мразя да остарявам. В съзнанието си буквално все още съм на 30 години – 26, ако трябва да съм честен.“

