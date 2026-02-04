Свят

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

След като присъдата беше прочетена, Раут се опита да се самоубие

4 февруари 2026, 20:49
Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп
Източник: AP/БТА

О съдиха на доживотен затвор мъжа, заловен, докато се опитва да убие настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборната кампания от снайперско гнездо на границата на голф игрището на милиардера в Мар-а-Лаго във Флорида, предава Си Ен Ен.

Райън Раут беше признат за виновен по пет обвинения след провалил се опит да се защити в съда, където беше постоянно порицаван от федералния съдия Айлийн Кенън.

Задържаният за атентат срещу Тръмп пледира невинен

Кенън осъди Раут на доживотен затвор, заедно с други дълги присъди, по обвиненията, които включват опит за убийство на важен кандидат за президент.

"Престъпленията на Раут несъмнено заслужават доживотен затвор – той подготвя в продължение на месеци убийството на важен кандидат за президент", заявиха прокурорите в съдебно заявление миналия месец.

Според тях Раут "демонстрира воля да убие всеки, който му се изпречи на пътя, и оттогава не е изразил нито съжаление, нито разкаяние".

По време на процеса срещу Раут постоянно е беше прекъсван от Кенън, след като се е отклоняваше от темата или даваше потенциални обяснения за действията си, включително употреба на наркотици.

Раут е написал признание за опита си да убие Тръмп, като на първата страница е заявил: "Опитах се максимално и с цялата си смелост. Сега зависи от вас да завършите работата и ще предложа 150 000 долара на този, който може да я завърши".

Повдигнаха обвинение на Раут след опита за покушение срещу Тръмп, грози го доживотен затвор

Няма данни Раут да е разполагал с въпросната сума.

Въоръжен със стара съветска пушка и защитен с бронирани плочи, висящи над оградата, Рут се е целел към шестата дупка на голф игрището на Тръмп на 15 септември 2024 г., докато бившият президент играел голф, само на минути разстояние. Тогава агент на Тайните служби, натоварен със задачата да разчисти района, забелязал частично скритото лице на Раут и цевта на пушка, стърчаща през оградата с телена мрежа, граничеща с игрището.

Агентът произвел няколко изстрела от пистолета си, преди да се скрие зад дърво и да предаде за заплахата по радиото. Рут избягал от местопрестъплението, но е забелязан от гражданина Томи Макгий, да пресичал улицата, да се качва в превозно средство и да потегля.

Макгий, който свидетелства на процеса срещу Раут, записал регистрационния номер на колата и по-късно същия ден е откаран със самолет до мястото, където местните власти са открили и спрели Раут, за да идентифицира потенциалния убиец.

По време на кръстосания разпит в съда, Раут каза на Макгий: "Ти си добър човек. Ти си моят герой. Ти си американски герой".

Други доказателства, представени в процеса, показват, че Раут е планирал бягството си, търсейки в интернет фрази като "упътвания до летище Маями" и "полети до Мексико".

Раут избра да се представлява сам в началото на делото си, включително чрез публични съдебни документи преди процеса, където нарича Тръмп "расистка свиня" и предизвиква президента на "двубой" или игра на голф, добавяйки, че ако "той спечели, може да ме екзекутира, ако аз спечеля, ще получа работата му".

По време на заключителните пледоарии Раут твърдеше, че убийството на Тръмп "никога няма да се случи" и следователно "ако опитът за убийство не е бил извършен, това не е опит".

След като присъдата беше прочетена в открито съдебно заседание, Раут се опита да се намушка във врата с химикалка, докато дъщеря му извика от публиката: "О, Боже мой, той се опитва да се самоубие, той се опитва да се самоубие! Някой да го спре, моля!"

Източник: CNN    
Опит за убийство на Тръмп Райън Рут Доживотен затвор
